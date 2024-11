ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のエリア拡張。

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアが誕生!

そのオープン日が2024年12月11日と発表されました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開業予定:2024年12月11日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2021年3月18日に開業し、日本のみならず世界中から多くの注目を集めている『スーパー・ニンテンドー・ワールド』

その第二期エリアの拡張である『ドンキーコング・カントリー』

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大な新エリアが登場します!

ドンキーコングと仲間たちが暮らす緑豊かなジャングルが広がる新エリアでは、飲食・物販体験や革新的なコースター型のライド・アトラクションなどのテーマパーク体験によって、ドンキーコングの世界を全身で楽しむことができます。

任天堂により、アーケードゲームとして1981年に誕生した「ドンキーコング」は、日本のみならず世界中のゲーム市場を瞬く間に席巻し、数多くのファンを魅了しています。

以降、スーパーファミコンやWii、Nintendo Switchなどで発売されたシリーズ作が大ヒット。

シリーズの全世界累計販売本数が6,500万本(2021年3月時点)を超える、世界中から愛され続ける任天堂のゲームシリーズのひとつです。

第一期エリアに引き続き、第二期エリアも、ユニバーサル・スタジオの技術とイマジネーションと、任天堂株式会社代表取締役フェロー・宮本茂氏をはじめとする任天堂のクリエイティビティを融合させた壮大なエリアとして誕生します。

「スーパー・ニンテンドー・ワールド」新エリア体験内容/アトラクション

アトラクション『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』

エリアを駆け巡る新進気鋭のライド・アトラクション『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』が誕生。

それらの体験の一部が楽しめるティザー映像も公開されています。

パワーアップバンド

ジャングルの奥深く、最も奥にある黄金の神殿が気になるポイントのひとつですが、まずはパワーアップしなければなりません。

「ドンキーコング」「ディディーコング」のパワーアップバンドも新登場します!

こちらもモバイルアプリに連動し、新しい遊び体験を提供します。

ドンキーコングの世界を全身で体感

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

任天堂の代表的なゲームキャラクター「ドンキーコング」をテーマとした新エリアは、ピーチ城やクッパ城のあるマリオの世界をテーマとしたエリアに隣接する形で拡張します。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ドンキーコング」をテーマにしたエリアの誕生に伴い、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の敷地面積は1.7倍に拡張し、エリアの魅力も倍増!

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、任天堂のキャラクターやゲームの世界をユニバーサル・スタジオの革新的なアイデアと世界最新鋭のテクノロジーにより、圧倒的なスケールとクオリティで現実世界に再現した、まったく新しい大規模テーマエリアです。

第二期エリアの拡張を決定したユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

「ドンキーコング」エリアは、2024年12月11日開業です。

© Nintendo

