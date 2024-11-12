ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï°ÜÀÒ¤¹¤ë¡©¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤«¤éºÇ¿·»ö¾ð¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï11Àá¡¢Á´ÆüÄø¤Î¤Û¤Ü30¡ó¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤ÏÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎAZ¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿û¸¶Í³Àª¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡£ºÇ²¼°Ì¤Ë¤¢¤¨¤°¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤½øÈ×Àï¤À¤Ã¤¿¡£
³ùÅÄÂçÃÏ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¤³¤ÎÅß¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤Ï¡©¡¡photo by AFLO
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤«¤é¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢³ùÅÄ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤Î"Ä¾ÅÅ"¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÊóÆ»¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£11Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬¡¢¿®Íê¤Î¾Ú¡Ê¤¢¤«¤·¡Ë¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢1¾¡4Ê¬6ÇÔ¡¦8ÆÀÅÀ15¼ºÅÀ¡£³ùÅÄ¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤é¤º¡¢11Àá¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤Ï76Ê¬¤Ë°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÍ·ÂÉô¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¼éÈ÷ÅªMF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯1·î½é½Ü¤Ë¼ê½Ñ¢ªÄ¹´ü·ç¾ì¤Î¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢³ùÅÄ¤ÏÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÆóÎóÌÜÃæ±û¤«¤é¡¢°ìÎó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ï¥¤¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â°µ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤À¡£ÆóÎóÌÜ¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤µ¤Ð¤¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë³ùÅÄ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷ÅªMF¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¿ÍÆ°ºî¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¾åÁØÉô¤¬¥°¥é¥¹¥Ê¡¼²òÇ¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î±½¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¡¢¸åÇ¤¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ï¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º¤À¤È¤¤¤¦¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¹¥¤à¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤â¡¢¹áÀî¿¿»Ê¤Îµ»¹ª¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤»¤º¡¢µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ò¼è¤ê°Ï¤à´Ä¶¤¬¡¢³ùÅÄ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥¤¡¼¥º¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢½ÐÈÖ¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤³¤½¡¢Â¸ºß²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÜÀÒ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡£¡ÚÉÚ°Â¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ëÍ£°ì¤Îµ¤¤¬¤«¤ê¡Û
¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«6Ê¬¡£±¦¤Ò¤¶¡¢±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢11·î23Æü¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤«¤éÍèÇ¯1·î5¡Á6Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFA¥«¥Ã¥×¡ÊÂÐÀïÁê¼êÌ¤Äê¡Ë¤Þ¤Ç¡¢3¡Á4Æü¤Ë1»î¹ç¤Î²áÌ©ÆüÄø¤¬Â³¤¯¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀïÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£187cm¡¦84kg¤ÈÂÎ¶í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÉÚ°Â¤Ï¶õÃæÀï¤Ë¶¯¤¤¡£ÂÐ¿ÍÆ°ºî¤Ë¤¹¤°¤ì¡¢º¸±¦Î¾Â¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¶î»È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊDF¤À¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀï½Ñ´ã¤Þ¤ÇÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¸Ø¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎDF¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¡×¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Î½øÎó¤¬Äã²¼¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈá´ÑÅª¤Ê¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÚ°Â¤ÎÎ©¾ì¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬¿®ØáÀ¤ËË³¤·¤¯¡¢¿äÂ¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥«¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬ÉÚ°Â¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡×¤â¡¢ËÄÂç¤Ê»æÌÌ¤òËä¤á¤ë"¤ª¤È¤®ÏÃ"¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬¡Ö¥È¥ß¡ÊÉÚ°Â¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ì¤ê¡¢DF¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¤¬¡ÖÀ³Ê¤â²º¤ä¤«¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢²¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÚ°Â¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÇÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹ÈÆÍÑÀ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤ê¤¯¤à¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤òÍèÇ¯1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¼êÊü¤¹³ÎÎ¨¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¡£
¡¡Í£°ì¤Îµ¤¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤È¤È¤â¤Ë¿Í»ö¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¥¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Î¼Ç¤¤Ç¤¢¤ë¡£¸åÇ¤¤¬ÉÚ°Â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂç¤¤¹¤®¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤«¤®¤ê¡¢Êü½ÐÍ×°÷¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£¡Ú¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ï¡Ö±óÆ£ÀäÂÐ»à¼é¡×¤Ç°ìÃ×¡Û
¡¡³«ËëÁ°¤«¤é¡¢±óÆ£¹Ò¤Î¼þ°Ï¤Ï¤«¤Þ¤Ó¤¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òµá¤á¡¢ÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤òµ¯ÍÑ¡£¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿±óÆ£¤¬¡¢¹µ¤¨¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢ÉÔÍ×ÏÀ¤¬Í¯¤¤¢¤¬¤ë¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëOB¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²Æ¤Î»Ô¾ì¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Èà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¹½ÁÛ³°¡×¤È¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤â¡¢±óÆ£Êü½Ð¤Î±½¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·......¡£
¡Ö¥ï¥¿¡Ê±óÆ£¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ë
¡Ö¥ï¥¿¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥ï¥¿¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡©¡¡¤Ð¤«¤²¤¿±½¤À¡×¡Ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ë
¡¡¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ï"±óÆ£ÀäÂÐ»à¼é"¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â±óÆ£ÉÔÍ×ÏÀ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¬¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²±Â¬¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëOB¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¾ðÊó¤Ë¤¦¤È¤¯¡¢¼º¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃË¤ËÇÛ¿®·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾è¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¡Ö±óÆ£Êü½Ð¡×¤Î°ìÊó¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤òÎä¶ø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï±óÆ£¤«!?¡×¤ÏÈôÌö¤·¤¹¤®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Î·ã¸º¤ò°ÜÀÒ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯°ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤Ï¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇÀïÎÏ³°¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÄê°ÌÃÖ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£±óÆ£ËÜ¿Í¤â¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤â¹µ¤¨¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú²¤½£¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏËàëÅÉÔ»×µÄ¡Û
¡¡10Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ï77Ê¬¤«¤é¡¢11Àá¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤Ï87Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£¸¥¿ÈÅª¡¢¤«¤Ä°µ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò´°Á´¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤³¤½Ã»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤¬±óÆ£¤ËÂ÷¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë"¥¯¥í¡¼¥¶¡¼"¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢FA¥«¥Ã¥×¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î»Í´§¤¬¤Þ¤À»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó³èÍÑ¤¬¾¡Éé¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¡¢±óÆ£¤Ï»î¹ç¤ò¾ö¤à¤¿¤á¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÄË²÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏòµÌ¥ò³ò´¡Ê¤Á¤ß¤â¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤¬ìíî½¡Ê¤Ð¤Ã¤³¡Ë¤¹¤ëËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤È¤®ÏÃ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼Î¤Æ¤¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢´ÆÆÄ¡¦Æ±Î½¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â¤È±óÆ£¤¬¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë³ÎÎ¨¤Ï¥¼¥í¤ËÅù¤·¤¤¡£