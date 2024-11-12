¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¥É¥é¥Þ²½·èÄê ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¦Ä¹Ã«Àî¿µ¡¦ÄØÂÙ²æ¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È°ìµó²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/12¡ÛÇÈÀÚÆØ»áºî¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤¬12·î17Æü¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡ÊMBS¡¦12·î17ÆüËè½µ²ÐÍË24¡§59¡Á¡¿TBS¡¦12·î17ÆüËè½µ²ÐÍË25¡§28¡Á¡Ë¤Ë¤Æ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ç±é¤ò´Þ¤à¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È10¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¦Ä¹Ã«Àî¿µ¡¦ÄØÂÙ²æ¤é½Ð±é¼Ô10¿Í²ò¶Ø
Æü±¢¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿º¬°Å¤Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡¦ÎëÌÚÀÄÍÕ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î´äÀ¥»°Ç·½õ¡ÊÄ¹Ã«Àî¿µ¡Ë¤Ë¡ÈÀï¤¤¤´¤Ã¤³¡É¤È¾Î¤·¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ËþÂ¤Ê³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤¢¤ëÆü¡¢ÎÙ¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç³ÊÆ®µ»³¦ÃíÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÖÂô·ý¿´¡ÊÄØÂÙ²æ¡Ë¤Ë¡ÈÀï¤¤¤´¤Ã¤³¡É¤«¤éµß¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤Õ¤È·ý¿´¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èà¤¬µö¤»¤º¡¢·ý¿´¤ò¡Ö°ìÈ¯²¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
´äÀ¥»°Ç·½õ¤Î¾Ò²ð¤Î¤â¤È¡¢»þÏÂ¶âÀ®¡Êº´Ìî³Ù¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëº£¤Ë¤âÄÙ¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¥ã¡¼¥¯¥¸¥à¤ËÆþÌç¤·¤¿ÀÄÍÕ¤Ï¡¢¡ÈMMA¡É¡ãÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡ä¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£»Õ¾¢¡¦±«ÃÏ¾Ä¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¶¯¤Î¹â¹»À¸³ÊÆ®²È¤ò·è¤á¤ë ¡ÈMMA¹Ã»Ò±à¡É ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶Ì¾¾¸÷ÂÀ¡Ê»³²¼±Ê¶ê¡Ë¡¢±©Äá·ë²í¡ÊÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡Ë¡¢ó¬Ï©´ç´Ý¡ÊÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ë¡¢É¢°¦Ì·¡ÊÂçÁÒ¶õ¿Í¡Ë¡¢È²°¼é¡Ê¿Ü¸«ÏÂÇÏ¡Ë¤Ê¤É¶Ê¼ÔÂ·¤¤¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÄÍÕ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£Æü±¢¼Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ØÄ©¤à¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÄ½Õµ¤¬¤³¤³¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
Æü±¢¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿º¬°Å¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚÀÄÍÕÌò¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFANTASTICS¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏMBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø°»¿§¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ä¡Ø¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ËÍ¤Ï¡£¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹ÌÚÂ¼¡£ÀÄÍÕ¤ò¥·¥ã¡¼¥¯¥¸¥à¤Ø´«Í¶¤·¡¢Èà¤ò±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤¹¤ë´äÀ¥»°Ç·½õÌò¤Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤è¤ê¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE RAMPAGE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢MBS·Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÆóÅÙÌÜ¤¬¾åÅù¡Ù¡Ê2024¡Ë¤ä¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÎ¥º§¸åÌë¡Ù¡ÊÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ÎÄ¹Ã«Àî¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»³¦¤Î¿ÀÆ¸¡¦ÀÖÂô·ý¿´¤Ï¡¢7¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖIMP.¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØËÍ¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤À¤±ËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÄØ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄÍÕ¤¬ÆþÌç¤¹¤ë¥·¥ã¡¼¥¯¥¸¥à¤ÎÂåÉ½¡¦»þÏÂ¶âÀ®Ìò¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø½½°ì¿Í¤ÎÂ±·³¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«¿È¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¡¢¥«¥ê¤Ê¤É¤Î³ÊÆ®µ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Ìî¡£¥·¥ã¡¼¥¯¥¸¥à¤ÇÀÄÍÕ¤Î»Õ¾¢¤È¤Ê¤ë±«ÃÏ¾ÄÌò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2023¡Ë°Ê¹ß¡¢ÏÃÂêºî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ØTokyo Vice¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡¦³Þ¾¾¡£ ÀÄÍÕ¤Î¸µÆ±µéÀ¸¡¦¶Ì¾¾¸÷ÂÀÌò¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖONE N¡Ç ONLY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ð¥È¥ë¥¥ó¥°¡ª¡ª¡ÝWe¡Çll rise again¡Ý¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢MBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³²¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
À²Å·Æ»¾ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶õ¼ê¤Î¹â¹»À¸¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦±©Äá·ë²íÌò¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDXTEEN¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂçµ×ÊÝ¡£¡ÈËÌ¶å½£¤ÎÉÔÄÀ´Ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Îõ¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦ó¬Ï©´ç´ÝÌò¤Ë¤Ï¡¢¡ÖTHE RAMPAGE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡¢TBS·Ï¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î»°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ò¸Ø¤ëÉðÃÎ¤¬½Ð±é¡£
°åÂç¼õ¸³À¸³ÊÆ®²È¡¦É¢°¦Ì·Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢MBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤Ê¤éÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡¢ÂÔµ¡ºî¤¬Â¿¿ô¹µ¤¨¤ë¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥ÂçÁÒ¤Ë¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½Ð¿È¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼È²°¼éÌò¤Ë¤Ï¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë½êÂ°¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¸«»ö¡¢Ìò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¿Ü¸«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼¤ò»Ï¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È10¿Í¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢»£±Æ»²²ÃÁ°¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î´Æ½¤¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¡ÖUFC¡×¤Ç¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ß¥É¥ëµé¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â3°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿²¬¸«Í¦¿®¤â»²²Ã¡£MMA¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤¬¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ßÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÈÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÊMMA¡Ë¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥Þ¡£Çº¤ß¡¢¶ì¤·¤ó¤À²áµî¤ò»ý¤ÄÃ¯¤·¤â¤Ë»É¤µ¤ë¡¢¡ã¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¡ä¤¬º£¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
ÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é·èÄê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤ÏÀ¨¤¯´î¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖMMA¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä³ÊÆ®µ»¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«ÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÎëÌÚÀÄÍÕÌò¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Ç¤¹¡ªÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤ÉÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í¤º¤Ä¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é·èÄê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤ÏÀ¨¤¯´î¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MMA¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä³ÊÆ®µ»¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«ÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
MMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ÎÊª¸ì¤ÈÊ¹¤¤¤Æº£¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤éÀ¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¼ç¿Í¸ø¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ë»Ñ¤È¤½¤Î²áÄø¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¸«¤¿ÌÜ¤«¤é"´äÀ¥"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦È±·¿¤È¿§¤âÊÑ¤¨¤Æ¡¢ ÂÎºî¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Çµ¤¹ç¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
ÀÖÂô·ý¿´Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹IMP.¤ÎÄØÂÙ²æ¤Ç¤¹¡ª¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤Ç¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¸¶ºî¼Ô¤µ¤ó¡¢¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç·ý¿´¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£MMA(Áí¹ç³ÊÆ®µ»)¤È¹â¹»À¸¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ë¿·´¶³Ð¤ÎºîÉÊ¡£ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¸¶ºî¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤Þ¤¹»þÏÂ¶âÀ®¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Ç®°Õ¤äMMA¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê³ÊÆ®µ»°¦¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤È¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ä³ëÆ£¤òÈà¤Ê¤ê¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¼é¤ê¡¢ºîÃæ¤òÄÌ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸¶ºî¤ÎÇ®µ¤¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀèÆü¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÆü¿ô¤òÎý½¬¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÀÖ¤¯Ç³¤¨¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÀÄ¤¯ÎäÀÅ¤Ë¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¡¢¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¶Ì¾¾¸÷ÂÀÌò¤Î»³²¼±Ê¶ê¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤òÂêºà¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯³ÊÆ®µ»¤¬¹¥¤¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¸«¤¿¤ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶Ì¾¾Ìò¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¶Ì¾¾¤ÏÂç¼ê¾Æ¤Æù¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ê¤ª¶â»ý¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥óÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶Ì¾¾¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
±©Äá·ë²íÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¡¢±©Äá¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤´¤¯±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
ó¬Ï©´ç´Ý¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Âô»³¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢¤½¤·¤ÆÂô»³¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È²°¼é¤ò±é¤¸¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÇÈ²°¼é¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢È²°¼é¤ò±é¤¸¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤ÏÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È²°¼é¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¶¸¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¡ØÈ²°¼é¡Ù¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¥É¥é¥Þ²½¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÍÕ¤ä·ý¿´¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¼Â¼Ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¦Ä¹Ã«Àî¿µ¡¦ÄØÂÙ²æ¤é½Ð±é¼Ô10¿Í²ò¶Ø
¢¡¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¥É¥é¥Þ²½·èÄê
Æü±¢¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿º¬°Å¤Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡¦ÎëÌÚÀÄÍÕ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î´äÀ¥»°Ç·½õ¡ÊÄ¹Ã«Àî¿µ¡Ë¤Ë¡ÈÀï¤¤¤´¤Ã¤³¡É¤È¾Î¤·¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ËþÂ¤Ê³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤¢¤ëÆü¡¢ÎÙ¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç³ÊÆ®µ»³¦ÃíÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÖÂô·ý¿´¡ÊÄØÂÙ²æ¡Ë¤Ë¡ÈÀï¤¤¤´¤Ã¤³¡É¤«¤éµß¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤Õ¤È·ý¿´¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èà¤¬µö¤»¤º¡¢·ý¿´¤ò¡Ö°ìÈ¯²¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¦Ä¹Ã«Àî¿µ¤é½Ð±é¼Ô10¿Í²ò¶Ø
Æü±¢¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿º¬°Å¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÎëÌÚÀÄÍÕÌò¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFANTASTICS¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏMBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø°»¿§¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ä¡Ø¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ËÍ¤Ï¡£¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹ÌÚÂ¼¡£ÀÄÍÕ¤ò¥·¥ã¡¼¥¯¥¸¥à¤Ø´«Í¶¤·¡¢Èà¤ò±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤¹¤ë´äÀ¥»°Ç·½õÌò¤Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤è¤ê¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE RAMPAGE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢MBS·Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÆóÅÙÌÜ¤¬¾åÅù¡Ù¡Ê2024¡Ë¤ä¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÎ¥º§¸åÌë¡Ù¡ÊÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ÎÄ¹Ã«Àî¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»³¦¤Î¿ÀÆ¸¡¦ÀÖÂô·ý¿´¤Ï¡¢7¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖIMP.¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØËÍ¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤À¤±ËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÄØ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄÍÕ¤¬ÆþÌç¤¹¤ë¥·¥ã¡¼¥¯¥¸¥à¤ÎÂåÉ½¡¦»þÏÂ¶âÀ®Ìò¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø½½°ì¿Í¤ÎÂ±·³¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«¿È¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¡¢¥«¥ê¤Ê¤É¤Î³ÊÆ®µ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Ìî¡£¥·¥ã¡¼¥¯¥¸¥à¤ÇÀÄÍÕ¤Î»Õ¾¢¤È¤Ê¤ë±«ÃÏ¾ÄÌò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2023¡Ë°Ê¹ß¡¢ÏÃÂêºî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ØTokyo Vice¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡¦³Þ¾¾¡£ ÀÄÍÕ¤Î¸µÆ±µéÀ¸¡¦¶Ì¾¾¸÷ÂÀÌò¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖONE N¡Ç ONLY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ð¥È¥ë¥¥ó¥°¡ª¡ª¡ÝWe¡Çll rise again¡Ý¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢MBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³²¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
À²Å·Æ»¾ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶õ¼ê¤Î¹â¹»À¸¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦±©Äá·ë²íÌò¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDXTEEN¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂçµ×ÊÝ¡£¡ÈËÌ¶å½£¤ÎÉÔÄÀ´Ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Îõ¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦ó¬Ï©´ç´ÝÌò¤Ë¤Ï¡¢¡ÖTHE RAMPAGE¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡¢TBS·Ï¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î»°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ò¸Ø¤ëÉðÃÎ¤¬½Ð±é¡£
°åÂç¼õ¸³À¸³ÊÆ®²È¡¦É¢°¦Ì·Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢MBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤È¤Ê¤éÎø¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡¢ÂÔµ¡ºî¤¬Â¿¿ô¹µ¤¨¤ë¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥ÂçÁÒ¤Ë¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½Ð¿È¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼È²°¼éÌò¤Ë¤Ï¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë½êÂ°¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¸«»ö¡¢Ìò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¿Ü¸«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼¤ò»Ï¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È10¿Í¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢»£±Æ»²²ÃÁ°¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î´Æ½¤¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¡ÖUFC¡×¤Ç¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ß¥É¥ëµé¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â3°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿²¬¸«Í¦¿®¤â»²²Ã¡£MMA¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤¬¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ßÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÈÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÊMMA¡Ë¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥Þ¡£Çº¤ß¡¢¶ì¤·¤ó¤À²áµî¤ò»ý¤ÄÃ¯¤·¤â¤Ë»É¤µ¤ë¡¢¡ã¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¡ä¤¬º£¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
ÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é·èÄê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤ÏÀ¨¤¯´î¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖMMA¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä³ÊÆ®µ»¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«ÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚÀÄÍÕ¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤¢¤ª¤Ð¡ËÌò¡§ÌÚÂ¼·Å¿Í¥³¥á¥ó¥È
ÎëÌÚÀÄÍÕÌò¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Ç¤¹¡ªÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤ÉÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í¤º¤Ä¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é·èÄê¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤ÏÀ¨¤¯´î¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MMA¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä³ÊÆ®µ»¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«ÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÄÍÕ¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡´äÀ¥»°Ç·½õ¡Ê¤¤¤ï¤»¡¦¤µ¤ó¤Î¤¹¤±¡ËÌò¡§Ä¹Ã«Àî¿µ¥³¥á¥ó¥È
MMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ÎÊª¸ì¤ÈÊ¹¤¤¤Æº£¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤éÀ¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¼ç¿Í¸ø¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ë»Ñ¤È¤½¤Î²áÄø¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¸«¤¿ÌÜ¤«¤é"´äÀ¥"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦È±·¿¤È¿§¤âÊÑ¤¨¤Æ¡¢ ÂÎºî¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Çµ¤¹ç¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢¡ÀÖÂô·ý¿´¡Ê¤¢¤«¤µ¤ï¡¦¤±¤ó¤·¤ó¡ËÌò¡§ÄØÂÙ²æ¥³¥á¥ó¥È
ÀÖÂô·ý¿´Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹IMP.¤ÎÄØÂÙ²æ¤Ç¤¹¡ª¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ö¤ê¤Ç¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¸¶ºî¼Ô¤µ¤ó¡¢¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç·ý¿´¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£MMA(Áí¹ç³ÊÆ®µ»)¤È¹â¹»À¸¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ë¿·´¶³Ð¤ÎºîÉÊ¡£ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡»þÏÂ¶âÀ®¡Ê¤È¤¤ï¡¦¤«¤Í¤Ê¤ê¡ËÌò¡§º´Ìî³Ù¥³¥á¥ó¥È
³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¸¶ºî¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤Þ¤¹»þÏÂ¶âÀ®¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Ç®°Õ¤äMMA¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê³ÊÆ®µ»°¦¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤È¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ä³ëÆ£¤òÈà¤Ê¤ê¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¼é¤ê¡¢ºîÃæ¤òÄÌ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸¶ºî¤ÎÇ®µ¤¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡±«ÃÏ¾Ä¡Ê¤¢¤Þ¤Á¡¦¤ï¤¿¤ë¡ËÌò¡§³Þ¾¾¾¥³¥á¥ó¥È
ÀèÆü¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÆü¿ô¤òÎý½¬¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÀÖ¤¯Ç³¤¨¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÀÄ¤¯ÎäÀÅ¤Ë¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¡¢¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¶Ì¾¾¸÷ÂÀ¡Ê¤¿¤Þ¤Þ¤Ä¡¦¤³¤¦¤¿¡ËÌò¡§»³²¼±Ê¶ê¥³¥á¥ó¥È
¥É¥é¥Þ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¶Ì¾¾¸÷ÂÀÌò¤Î»³²¼±Ê¶ê¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤òÂêºà¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯³ÊÆ®µ»¤¬¹¥¤¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¸«¤¿¤ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶Ì¾¾Ìò¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¶Ì¾¾¤ÏÂç¼ê¾Æ¤Æù¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ê¤ª¶â»ý¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥óÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶Ì¾¾¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡±©Äá·ë²í¡Ê¤Ï¤Å¤ë¡¦¤æ¤¦¤¬¡ËÌò¡§Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¥³¥á¥ó¥È
±©Äá·ë²íÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¡¢±©Äá¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤´¤¯±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¡ó¬Ï©´ç´Ý¡Ê¤Ì¤¨¤¸¡¦¤¬¤ó¤Þ¤ë¡ËÌò¡§ÉðÃÎ³¤ÀÄ¥³¥á¥ó¥È
ó¬Ï©´ç´Ý¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬Âô»³¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢¤½¤·¤ÆÂô»³¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡È²°¼é¡Ê¤Ï¤Á¤ä¡¦¤Þ¤â¤ë¡ËÌò¡§¿Ü¸«ÏÂÇÏ¥³¥á¥ó¥È
¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È²°¼é¤ò±é¤¸¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÇÈ²°¼é¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢È²°¼é¤ò±é¤¸¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤ÏÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È²°¼é¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¶¸¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¡ØÈ²°¼é¡Ù¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¢¡¸¶ºî¡§ÇÈÀÚÆØ»á¥³¥á¥ó¥È
³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¥É¥é¥Þ²½¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÍÕ¤ä·ý¿´¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¼Â¼Ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û