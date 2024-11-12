¿É¤¤Ìë¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÅ·°æ¤Î¥·¥ß¤ò¿ô¤¨¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥ß¤Î¿ô¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¬¤«¤ë¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
¤Ì¤é¼¡Ïº@¤ª»Å»öÊç½¸Ãæ¡Ê@nurajirou¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¹Ó¤ì¤Æ¤¿»þ¤ÎÏÃ
»Å»ö¤Ç¹Ó¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ì¤é¼¡Ïº¤µ¤ó¡£
µã¤¤Ê¤¬¤éÅ·°æ¤Î¥·¥ß¤ò¿ô¤¨¤ë¤Î¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤ä¡¢¤¤¤«¤Ë¡©
¤Ê¤ó¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø0¸Ä¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¿ô¤¨¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Ì¤é¼¡Ïº@¤ª»Å»öÊç½¸Ãæ¡Ê@nurajirou¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤é¼¡Ïº¤ÎÆÍ·â¡ª¿ÍÀ¸·à¾ì
¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤È»³¤Î²½¤±Êª
½½Æó»Ù¤È¥Í¥º¥ß¤È¤Ï¤°¤ìÇ
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@nurajirou