NY¥À¥¦¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤â¹âÆ¡¡¥È¥é¥ó¥×Áê¾ìÂ³¤¯
¡¡11Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥À¥¦¹©¶È³ôÊ¿¶Ñ¤¬304¥É¥ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é³ô²Á¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤â°ì»þ¡¢1¥³¥¤¥ó=8.5Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö¤è¤ê304.14¥É¥ë¡Ê0.69%¡Ë¹â¤¤4Ëü4293.13¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£½ªÃÍ¤Ç4Ëü4000¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÊÆÂç´ë¶È¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤¹¤ë¡ÖS¡õP500¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤Î¡Ö¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¡×¤â¾®Éý¤Ë¾å¾º¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤Ï»°¤Ä¤È¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ³Î¤Ê¼è°úºàÎÁ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢²¼¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëµ¬À©´ËÏÂ¤äË¡¿Í¸ºÀÇ¡¢È¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤Î´Ë¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÍø±×¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ç³ô¹â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÁªµóÃæ¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤òÃÏµå¾å¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¼óÅÔ¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¾ÁÛÄÌ²ß¤Îµ¬À©¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¿¿³¤¶¬À¸¡Ë