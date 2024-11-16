¡ÖÉÔÎÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä½ã°¦¤À¡ª¡×¼«Ê¬¤ÎÈó¤ò°ìÀÚÇ§¤á¤Ê¤¤Èà¤Ë¥É¥ó°ú¤¡Úº§Ìó¼Ô¤Ï´ûº§¼Ô¤Ç¤·¤¿ Vol.15¡Û
1¿Í¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤Èµï¼ò²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¥â¡£
»Å»ö¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤«¤é»ëÀþ¤ò´¶¤¸¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º§Ìó¼Ô¤Ï´ûº§¼Ô¤Ç¤·¤¿ 15ÏÃ
²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥È¥â¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥â¥È¡£
¥â¥È¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤È»Ò¶¡¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤ËÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥È¥â¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥â¥È¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤È¤Î»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î½÷¤ÈÎ¥º§¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Ë½ÎÏÅª¤Ê¥â¥È¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥â¤Ï¡¢¥â¥È¤Ë²áµî¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥È¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤É¤¤È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±¥È¥â¤Î°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï½ã°¦¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Öº§Ìó¼Ô¤Ï´ûº§¼Ô¤Ç¤·¤¿¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡ÊÈø»ý¥È¥â¡Ë