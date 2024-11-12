¡ÖÉÂ±¡¤¬ÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡×¡ÖÌôºÞ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¡×¡¡¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ë°åÎÅ¶È³¦¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ï7³ä
¡¡¸½¹Ô¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¡¢12·î2Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·µ¬È¯¹Ô¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ö²ò½ü¡×¤·¤è¤¦¤Ë¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¤ì¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òPR¤¹¤ë¡Ö¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò²ò½ü¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼êÂ³¤¤òÈÑ»¨²½¡©¡¡¼«¼£ÂÎ¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¸À¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿²ò½ü¤Î¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤â¤º¤µ¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¤¯¤ëº®Íð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸½¹ÔÊÝ¸±¾Ú¤Î¡ÖÇÑ»ß¡×¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´¹ñÊÝ¸±°åÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÊÝÃÄÏ¢¡Ë¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¡ÖËÌ¸¶°å±¡¡×¤Î°æ¾åÈþº´±¡Ä¹¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÊÝÃÄÏ¢¤¬10·î¤Ë·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢1Ëü·ï¤¢¤Þ¤ê¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î¤¦¤Á¡¢º£Ç¯5·î°Ê¹ß¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï7³ä¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯10·î¡Áº£Ç¯1·îÊ¬¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó10¡óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡ÖÌ¾Á°¤ä½»½ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¡Ø¡ü¡Ù¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À¯ÉÜ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¸í¤Ò¤âÉÕ¤±¡Ù¤â189·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â1³ä¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¿Í¤¬3³ä²Ý¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«ÊÝ¸±¤Î»ñ³Ê¼èÆÀÆü¤¬Ì¤Íè¤ÎÆüÉÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤«¤é¼è¤êËº¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÑÈ¯¡×
¡¡ÀéÍÕ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥±¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÃæÂ¼·ò°ì±¡Ä¹¤â¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»È¤¦Êý¤Ï2³ä¼å¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Ï¼õÉÕ¤Ç¤ÎÄó¼¨¸å¡¢¼êÅÏ¤·¤ÇÌá¤¹¤Î¤ÇËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ê¤É¤¬¡Ø¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ù¤È¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤«¤é¼è¤êËº¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù¹ð²»¤¬ÌÄ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¿Í¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤ò¹â¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Î¿Í¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤âÉÔ¼«Í³¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°å»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖºùÂæÌô¶É¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡¢ÅìµþÅÔÌôºÞ»Õ²ñ¤Î±ÊÅÄÂÙÂ¤¡¦Á°²ñÄ¹¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¤ÎºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ñ³Ê³ÎÇ§¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤¬¡¢Ã±¤ËÊÝ¸±¡ÊÄ´ºÞÊó½·¡ËÀÁµá¤Ç³ÎÄê¤·¤¿¥ì¥»¥×¥È¾ðÊó¤Ë²á¤®¤º¡¢1¥«·îÄøÅÙ¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌôºÞ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¡×
¡¡ÊÝ¸±Ìô¶É¤Ï¡¢Íâ·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ë´µ¼Ô¤Î¤Ò¤È·îÊ¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¿ÇÎÅÊó½·»ÙÊ§´ð¶â¤ä¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¤ËÄ´ºÞÊó½·¤ÎÊÝ¸±¼ÔÉéÃ´Ê¬¤òÀÁµá¤¹¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥ì¥»¥×¥È¾ðÊó¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÄ¾¶á¤ÎÌô¤Ç¤Î°û¤ß¹ç¤ï¤»¤ä½ÅÊ£ÅêÍ¿¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢¤³¤ì¤ÏÌôºÞ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄ»á¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»æ¤Î¡Ö¤ªÌô¼êÄ¢¡×¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤ÎÀÞ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤¬´µ¼Ô¤ÈÌôºÞ»Õ¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÌ¿¹Ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¼Â¤ËÈéÆù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÂ±¡¤¬ÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ç´Ù¤À¤é¤±¤Î¡Ö¿·À©ÅÙ¡×¤Ï¸½¾ì¤Î°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ç²á¤·Æñ¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤ËºòÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÊÝ¸±°å¤é274¿Í¤¬¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢
¡Ò¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡Ó
¡¡¤È¤·¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¸¶¹ð¤Ï1415¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½¤Ïº£Ç¯9·î19Æü¤Ë·ë¿³¤·¡¢11·î28Æü¤ËÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¸¶¹ðÃÄÃÄÄ¹¤Î¿ÜÅÄ¾¼É×¡¦ÅìµþÊÝ¸±°å¶¨²ñ²ñÄ¹¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö9·î19Æü¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤Ï¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢12·î2Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ½·è¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¿³¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤È·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤òÏ¢·ë¤·¡¢¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¸½¹Ô¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë»ñ³Ê³ÎÇ§¼«ÂÎ¤Ï¡¢·ôÌÌ¤ÎÈÖ¹æ¤òÂÇ¤Á¹þ¤á¤Ð¸½¹Ô¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¹ñ¤Ï¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¤ëµÁÌ³¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊÝ¸±À©ÅÙ¤ËÂçº®Íð¤¬¡×
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡È°åÎÅÊø²õ¡É¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¡Ø¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Îæ«¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²®¸¶Çî»Ò»á¤Ï¡¢
¡Ö¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢5Ç¯¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤ÊÝ¸±¾Ú¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Ç¹¹¿·¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂµ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Ê¤É¤Ï´ü¸Â¤òµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ºî¶È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ËÂçº®Íð¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦ÃÇ¤¸¤ë¡£
¡ÖÉÂ±¡¤ÎÁë¸ý¤ÇÉÔÊØ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¹¹¿·»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¹ñÌ±¤Ë¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÏÌÌÅÝ½¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ñ¤Î¤â¤¯¤í¤ß¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢°åÎÅDX¤Î¿ÊÅ¸¤ò¼«¤éË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò²ò½ü¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼êÂ³¤¤òÈÑ»¨²½¡©¡¡¼«¼£ÂÎ¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¸À¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿²ò½ü¤Î¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤â¤º¤µ¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¤¯¤ëº®Íð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯11·î7Æü¹æ ·ÇºÜ