¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò²ò½ü¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼êÂ³¤¤òÈÑ»¨²½¡©¡¡¼«¼£ÂÎ¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¸À
¸«Ä¾¤·°Æ¤Ï¡ÈÇò»æÅ±²ó¡É
¡¡¸½¹Ô¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¡¢12·î2Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·µ¬È¯¹Ô¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ö²ò½ü¡×¤·¤è¤¦¤Ë¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¤ì¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òPR¤¹¤ë¡Ö¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¡¡ÁíÁªµó¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡¢ÅÞÁíºÛÁª¤ò²¼½Ü¤Ë¹µ¤¨¤¿9·î8Æü¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤òÇÑ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÒÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ì¤Ð¡¢Ê»ÍÑ¤âÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤À¡Ó
¡¡¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼óÁê½¢Ç¤¸å¡¢¿·Æâ³Õ¤Î¸üÏ«Áê¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡ÖÍ½ÄêÄÌ¤ê¤ËÇÑ»ß¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¸«Ä¾¤·°Æ¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯¡ÈÇò»æÅ±²ó¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤äÊÝ¸±¾Úµ¡Ç½¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤ÏÁí³Û2Ãû5000²¯±ß¤â¤ÎÀÇ¶â¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ËÄ©¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼ªÌÜ¤ò°ú¤³¤¦¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¡È¸åÌá¤ê¡É¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
ÍøÍÑÎ¨¤ÏÌó13¡ó
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤³¤È¤µ¤é¤Ë·öÅÁ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â9·îËö¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥ÉÊÝÍÎ¨¤Ï75.2¡ó¡¢¤¦¤Á8³ä¤Û¤É¤¬¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´Î¿´¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«13.87¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÕ¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢12·î2Æü¤ò²á¤®¤Æ¤â´ûÂ¸¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤Þ¤ÇºÇÄ¹1Ç¯´Ö¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤«¤é¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¡ÊºÇÄ¹¤Ç5Ç¯´ÖÍ¸ú¡Ë¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ã¤½¸µ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¤È¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÅÐÏ¿¤·¤¿¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤«¤é¤ÌÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢
¡ÖºòÇ¯¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤±¥ß¥¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯10·î¤Ë±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÅÐÏ¿²ò½ü¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤ØµÕÌá¤ê¡×
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ïº£Ç¯2·î¡¢²ò½ü¿½ÀÁ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤á¤É¤ò¡Ö10·î¤´¤í¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤È´Ø·¸Àè¤ËÄÌÃÎ¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö10·î9Æü¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿²ò½ü¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦»öÌ³Ï¢Íí¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ë°ìÀÆÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð²ò½ü´õË¾¼Ô¤Ï¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë°åÎÅÊÝ¸±¼Ô¤Ê¤É¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢²ò½ü¿½ÀÁ½ñ¤ØµÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ø²ò½üÍ½ÄêÆü¡Ù¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»¶¡¹¡Ö°åÎÅDX¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤ÈÅÅ»ÒÇ§¾Ú¤Î°ÂÁ´À¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤Ç¡È»æ¡É¤Ç¤Î¿½ÀÁ¤òµá¤á¤ë¤Î¤À¤«¤éÉÔ²Ä»×µÄ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÅÐÏ¿»þ¤Ï»æ¤Î¿½ÀÁ½ñ¤ÏÉÔÍ×¡¢¤½¤·¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿Æü¤«¤éÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î¼êÂ³¤¤Î´ÊÊØ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ò½ü¤È¤Ê¤ë¤È°ìÅ¾¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ØµÕÌá¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢²ò½ü¿½ÀÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ä³ÆÊÝ¸±¼Ô¤Ë¡È´ÝÅê¤²¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Î²ò½ü¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡È»æ¡É¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÅÐÏ¿²ò½ü¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¹ñ¤Î»×ÏÇ
¡¡¤·¤«¤â²ò½ü¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç1¥«·î°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¼êÂ³¤¤òÈÑ»¨¤Ë¤·¤ÆÅÐÏ¿²ò½ü¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¹ñ¤Î»×ÏÇ¤¬¡¢Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´õË¾¼Ô¤Ø¤Î²ò½ü¿½ÀÁ½ñ¤ÎÍ¹Á÷¤È¡¢¤½¤ÎÊÖÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ï·îÄù¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10·îÃæ¤Ë½èÍý¤·¤¿·ï¤¬¹ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢²ò½ü´°Î»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï12·î¾å½Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¡¡¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¿½ÀÁ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Î¡È½éÆü¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î28Æü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥ÉÊÝÍÎ¨72.9¡ó¡Ê9·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÅöÆü¤Ï60¡Á70ºÐÂå¤ÎÊý¤Ê¤É¤¬ÍèË¬¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ç¤Ï18·ï¤Î²ò½ü¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø»æ¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ù¤È¸ýÆ¬¤Ç¶Ä¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢À©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤¬¤ª¤¢¤ê¤ÎÊý¤â¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÝ¸±Ç¯¶â²Ý¡Ë
¡Ö¸üÏ«¾Ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥«¡¼¥ÉÊÝÍÎ¨78.8¡ó¤ÈÅìµþ23¶è¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¶è¤Ï¡¢¤³¤¦Ã²¤¯¤Î¤À¡£
¡Ö¹ñ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢²ò½ü¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç1¥«·î°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯»Ï¤á¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¶è¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤â´ð´´¥µ¡¼¥Ð¡¼¤â½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤É¤â¤Ï¿½ÀÁ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò12·î¤Þ¤Ç¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤«¤é²ò½ü¿½ÀÁ¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï2·î¤Ç¡¢°ÊÍè¤º¤Ã¤È10·î¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ä¤êÊý¤ò·è¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÝ¸±Ç¯¶â²Ý¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¶ì¸À¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Åö¤Î¸üÏ«¾Ê¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç²ò½ü¤¹¤ë¤È¼ê¸µ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢²ò½ü¿½ÀÁ¤Î¼êÂ³¤¸å¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤«¤é»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Î»þ´ÖÅªÍ±Í½¤ò»ý¤¿¤»¤¿·Á¤Ç²ò½ü¤¹¤ë±¿ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÝ¸±¶É°åÎÅ²ð¸îÏ¢·ÈÀ¯ºö²Ý¡Ë
¡¡¸åÊÔ¡Ú¡ÖÉÂ±¡¤¬ÇÑ¶È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡×¡ÖÌôºÞ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌäÂê¡×¡¡¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ë°åÎÅ¶È³¦¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯11·î7Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
²£ÉÍ,
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¾åÅÄ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó