STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ»Ô¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤í¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿³ºº²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¥·¥çー¥È¥±ー¥­¡×¤Ç¤¹¡£

ËÌ³¤Æ»¤ÎË­¤«¤Ê¿©ºà¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥­¡×¡£

ÍèÇ¯¤Î¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤í¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò·è¤á¤ë¿³ºº²ñ¤¬»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¥·¥çー¥È¥±ー¥­¡×¤Ç¤¹¡£

Æ»»º¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤ÈÅü¤ò»È¤Ã¤¿¥±ー¥­¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤È¶á¹Ù¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢30ºîÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¿³ºº°÷¡Ë¡ÖºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¥±ー¥­¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¡×

¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÍèÇ¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿5¤Ä¤Î¥±ー¥­¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£