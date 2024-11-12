Ë½Áö¼Ö¤¬¿ô½½¿Í¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¡Ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¸å¤í¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤«¡©±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿62ºÐÃË¤ò¹´Â«¡¡Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÆîÉô¡¦¹Åì¾Ê¤Ç11Æü¡¢¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È¿Í¤ò¤Ï¤Í¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ÏÂÎ°é´Û¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤Ï¼¡¡¹¤È¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Ï¿ô½½¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
11ÆüÌë¡¢¹Åì¾Ê¼î³¤»Ô¤Ç¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê»¶Êâ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢½¸ÃÄ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¼Ö¤¬¸å¤í¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿4¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¼Ö¤¬¸å¤í¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Ìó50¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿62ºÐ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£