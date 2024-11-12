84ºÐ½÷À­±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬4¿Í¤Ï¤Í30ÂåÃËÀ­»àË´¤·40Âå½÷À­½ÅÂÎ¡Ä¸òº¹ÅÀ¶Ê¤¬¤ê¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©±¿Å¾½÷À­¤âÈÂÁ÷¡¡¼¯»ùÅç

¼Ì¿¿³ÈÂç

11Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç84ºÐ¤Î½÷À­¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬4¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

11Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸©Æ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À­2¿Í¤È¡¢¼Ö¤¬¾è¤ê¾å¤²¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿2¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¡§
¤¤¤­¤Ê¤êÂç¤­¤Ê²»¤¬¥Ü¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤È¤«¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤­¤Æ¡£¥¬¥é¥¹¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤¦¤Á¡¢°¨ÎÉ»Ô¤Îº£À¾ÏÂÎ´¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¡¢48ºÐ¤Î½÷À­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢2¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£

ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿84ºÐ¤Î½÷À­¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£