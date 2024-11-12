¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡¢¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿¡¼¥ì¥¤¥ë¡Ù²Ö²Ð¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤¬¡Ö¤Þ¤¸¤ÇËÜÊª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¤¬9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿¡¼¥ì¥¤¥ë¡Ù¤è¤ê²Ö²Ð¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥ë¡×µ¼¿Í²½¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È
ÆüËÜ°ìTikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Â¿¤¤2.2¼¡¸µ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£Èþ¾¯½÷¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤«¤»¤Ï9Æü¡¢¡Ö²Ö²Ð¥³¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤è¡Á¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿¡¼¥ì¥¤¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦²Ö²Ð¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬²á¤®¤ë¡Ä¤Þ¤¸¤ÇËÜÊª¡Ä¡Ä¹¥¤¡×¡ÖºÙÉô¤ÎÉ½¸½¤â¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡¢¡Ø¥¢¥ÊÀã¡Ù¥¢¥Ê¤ÎÂ×´§¼°¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥ë¡×µ¼¿Í²½¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È
ÆüËÜ°ìTikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Â¿¤¤2.2¼¡¸µ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£Èþ¾¯½÷¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤«¤»¤Ï9Æü¡¢¡Ö²Ö²Ð¥³¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤è¡Á¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿¡¼¥ì¥¤¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦²Ö²Ð¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬²á¤®¤ë¡Ä¤Þ¤¸¤ÇËÜÊª¡Ä¡Ä¹¥¤¡×¡ÖºÙÉô¤ÎÉ½¸½¤â¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¢¤«¤»¤¢¤«¤ê¡¢¡Ø¥¢¥ÊÀã¡Ù¥¢¥Ê¤ÎÂ×´§¼°¥³¥¹¥×¥ì¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¡ª¡×