Rain Tree¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬·èÄê¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡×
½©¸µ¹¯»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë17¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRain Tree¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡×¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·îÈ¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò²Î¤¦ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ëºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¼«¸ÊPR¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó´ü´Ö¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º´Æ£è½²Ú¡Ê22¡Ë±óÆ£è½Çµ¡Ê17¡Ë°½À¥¤³¤È¤ê¡Ê18¡Ë¿·ÌîÉö²Ì¡Ê24¡Ë²ÃÆ£É¢¡Ê19¡ËÎëÌî¤ß¤ª¡Ê15¡Ë¶¶ËÜ¿¿´õ¡Ê26¡Ë¤Î7¿Í¤¬ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£±óÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤µ¤µ¤²¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÀë¸À¡£°½À¥¤Ï¡Ö1st¥·¥ó¥°¥ë¤òÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«17¿Í¤Ç¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£