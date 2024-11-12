ÅìµþÏ»Âç³Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åT³«Ëë¡¡Î©Âç¤¬ÌÀÂç¤Ë10ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬11Æü¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢BÁÈ¤ÏÎ©Âç¤¬10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÌÀÂç¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¼çÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍî¹çÃÒºÈÊá¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£
¡¡º£½©¤Ï·ÄÂçÀï¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÂåÂÇ¤Ç¤Î4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£4Ç¯À¸Êá¼ê¤Î¸Í´Ý¤¬È´¤±¤ë·ê¤òËä¤á¡¢¼çÎÏÅê¼ê¤¬»Ä¤ëÅê¼ê¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
AÁÈ¤Ï·ÄÂç¤¬7Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÇË¡Âç¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£