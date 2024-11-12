¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡¡3ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏÄê¾¾Í¦¼ù¡¡µ¤ÇÛ¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡¡¤³¤³¤ÏÂ®¹¶¤Ç¥±¥ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤ÎG1¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£
¡¡Á°¸¡¡¢½éÆü¤Èµ¤ÇÛ¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿Äê¾¾Í¦¼ù¤À¤¬¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Çµ¤ÇÛ¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡£Ãå½ç°Ê¾å¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£Àä¹¥ÏÈ¤Î°ìÀï¡£Â®¹¶¤Ç¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡Áê¼êÉ®Æ¬¤ÏµûÃ«¡£44¹æµ¡¤Ï¼ÂÀïÂÃæ¿´¤ËÎÉ¹¥¡£°®¤êº¹¤·¤ÇÄê¾¾¤ò¶¼¤«¤¹¡£»³ÅÄ¤¬¥«¥É¤«¤é²Ì´º¤Ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¹ªÌ¯¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¡£
¡¡
¡¡¡ã1¡äÄê¾¾Í¦¼ù¡¡²óÅ¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ2ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¤Æ¤¤¤¯Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥Ð¥Á¥Ã¤È¹ç¤¨¤Ð²ó¤êÂ¤Ê¤É¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¡ã2¡äÅÄÃæ¿®°ìÏº¡¡Á´Éô¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äµûÃ«ÃÒÇ·¡¡¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÌÌ¤Ç¾¯¤·ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã4¡ä»³ÅÄÍ´Ìé¡¡½éÆü¤Ï²óÅ¾¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢Â¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã5¡äº´Æ£ÇîÎ¼¡¡¥Ú¥é¤Ï¼«Ê¬¤Î·Á¤ËÃ¡¤±¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã6¡ä°æ¸ý²ÂÅµ¡¡¤Þ¤À¥Ð¥Á¥Ã¤È¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£