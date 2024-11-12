Æü·Ð225ÀèÊª¡§12Æü2»þ¡á190±ß¹â¡¢3Ëü9740±ß
¡¡12Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ190±ß¹â¤Î3Ëü9740±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9533.32±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï206.68±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4983Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2760¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï20.32¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+190¡¡¡¡¡¡¡¡4983
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39735¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+185¡¡¡¡¡¡143633
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2760¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +19¡¡¡¡¡¡¡¡8723
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25150¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+180¡¡¡¡¡¡¡¡ 998
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 629¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡ 632
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2760¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï20.32¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39740¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+190¡¡¡¡¡¡¡¡4983
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39735¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+185¡¡¡¡¡¡143633
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2760¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +19¡¡¡¡¡¡¡¡8723
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25150¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+180¡¡¡¡¡¡¡¡ 998
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 629¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡ 632
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹