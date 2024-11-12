»Ü½ÑÃæ¤Î½÷ÀµÒ¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤«¡¡44ºÐ¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô
·Ð±Ä¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸Å¹¤ÇµÒ¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç44ºÐ¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è»°Êý¸¶Ä®¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸»Õ¤ÎÃË(44)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï10·îÃæ½Ü¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸Å¹¤Ç¡¢»Ü½ÑÃæ¤Î40Âå¤Î½÷ÀµÒ¤ËÂÐ¤·ÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤â·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤¬ÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£