Ãæ¹ñÆîÉô¡¦¹Åì¾Ê¤Ç¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í20¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤«
¡¡Ãæ¹ñÆîÉô¡¦¹Åì¾Ê¤ÎÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£20¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹Åì¾Ê¼î³¤»Ô¤Ç11ÆüÌë¡¢ÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉßÃÏÆâ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤É¤¬¼Ö¤Ë¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤¬¿Í¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í°Ê¾å¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ö¸Î¤Î¸å¡¢¼Ö¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï11ÆüÌë¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿62ºÐ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢»ö·ï¤«»ö¸Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹Åì¾Ê¼î³¤»Ô¤Ç11ÆüÌë¡¢ÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉßÃÏÆâ¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤É¤¬¼Ö¤Ë¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤¬¿Í¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í°Ê¾å¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ö¸Î¤Î¸å¡¢¼Ö¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï11ÆüÌë¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿62ºÐ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢»ö·ï¤«»ö¸Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£