Ãæ¹ñ¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×Âçµ¬ÌÏ¥Í¥Ã¥È¥»¡¼¥ë¡¡·ÐºÑÄäÂÚ¼õ¤±ÂçÎÌÊÖÉÊ¤â
11·î11Æü¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆÈ¿È¤ÎÆü¡£
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ò¼õ¤±¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î11Æü¤Ï¡Ö1¡×¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥»¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯´Ö¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÇä¤ê¾å¤²¤ò¤³¤Î¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤Ç²Ô¤®½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÆüÍÑÉÊÂç¼ê¤ÎSUNSTAR¤â10Ç¯Á°¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SUNSTAR¾å³¤¡¦Æ£²¼²ÂÇ·ÉûÁí·ÐÍý¡§
¡ÊÇä¤ê¾å¤²¤¬¡ËºÇ½é¤ÎÇúÈ¯¤è¤ê¤â»ýÂ³Åª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
Âç¤¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥»¡¼¥ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SUNSTAR¾å³¤¡¦Æ£²¼²ÂÇ·ÉûÁí·ÐÍý¡§
¡ÈÇØ¿¤Ó¾ÃÈñ¡É¤¬µîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡È¿È¤Î¾æ¾ÃÈñ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊSUNSTAR¤Ï¡Ë²á¾ê¤ÊÄã²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤²æ¡¹¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£
SUNSTAR¤Ç¤â°ÊÁ°¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡£
Ãæ¹ñÆîÉô¤Î¹Åì¾Ê¡¢¹½£»Ô¤Ë¤¢¤ë¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡¢20¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È·ÀÌó¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤äÈ¯Á÷ºî¶È¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Á÷Âå¹Ô¶È¼Ô¡¦¼Õ´ÑÎÓ¼ÒÄ¹¡§
¤³¤ÎÉþ¤Ï1Æü¤Ë5000¡Á6000ÃåÇä¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¿È¤ÎÆü¤Î¥»¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ËèÆü1Ëü°Ê¾å¤Î²ÙÊª¤òÈ¯Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¤Ï¿¼Ìë2»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶È¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤¬¡£
ºî¶È¾ì¤Ë¼¡¡¹¤È±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢¾²°ìÌÌ¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹ÂçÎÌ¤ÎÊÖÉÊ¾¦ÉÊ¡£
¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ°Ê³°¤Ï¡¢7Æü°ÊÆâ¤À¤ÈÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÖÉÊ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥»¡¼¥ëÃæ¤Ï¡¢¡Ö¹ØÆþÆÃÅµ¡×ÌÜÅö¤Æ¤ÎµÒ¤¬ÆÃÅµ¤À¤±¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤òÊÖÉÊ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÊÖÉÊ¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ÏÇä¤ëÂ¦¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
È¯Á÷Âå¹Ô¶È¼Ô¡¦¼Õ´ÑÎÓ¼ÒÄ¹¡§
ÊÖÉÊÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£¤ÏÌó40%¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤1Æü¤Ë3000¡Á4000¤Û¤É¤ÎÊÖÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹âµé¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÌó340²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÖÉÊÎ¨¤¬95%¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Æü·Ï´ë¶È¤Ï¡£
unbot¡¦Ã¸Ï©¹±Ê¿¼ç´É¡§
¹ØÇã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¤ò¸«È´¤¤Ä¤Ä¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÏÇä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÖÉÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£