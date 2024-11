【ASTRO A50(Gen 5)】11月2日 発売価格:54,780円

「ASTRO A50」シリーズ。画像左が「A50 X」、右が「A50(GEN5)」

ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」のASTROシリーズよりワイヤレスゲーミングヘッドセット「ASTRO A50(Gen 5)」を11月12日に発売する。ブラックとホワイトがあり、価格は各54,780円。

本製品は、今年5月に発売された「ASTRO A50 X」のHDMIスイッチャー機能を省略したモデル。接続はLIGHTSPEEDワイヤレスで、ゲーミングソフトウェア「G HUB」またはスマートフォン用アプリ「G Mobile App」に対応している。

プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PCのオーディオ入力をボタン1つで切り替えられる「PLAYSYNC AUDIO」に対応しており、搭載の「PRO-G グラフェンドライバー」、48kHz高解像度マイクは「A50 X」と同等となっている。

【「A50 X」および「A50(GEN5)」のスペック比較】 A50 X A50(GEN5) 対応プラットフォーム PS5、Xbox、PC PS5、Xbox、PC ドライバー 40mm PRO-G グラフェンドライバー 40mm PRO-G グラフェンドライバー マイク 48kHz/16bit 高解像度マイク 48kHz/16bit 高解像度マイク 接続 LIGHTSPEED(48kHz/24bit) LIGHTSPEED(48kHz/24bit) Bluetooth 対応 対応 PLAYSYNC PLAYSYNC(Audio&Video) PLAYSYNC(Audio) HDMI 4K 120Hz HDR(40Gbps)非圧縮パススルー IN×2、OUT×1 なし オーディオ HDMI up to 48kHz/24bit ×2、USB up to 48kHz/24bit ×1、Dolby Atmos(Xbox/PC)、3D AUDIO(PS5)、SPATIAL AUDIO(PC) USB up to 48kHz/16bit(コンソール)×2、USB up to 48kHz/24bit(PC)×1、Dolby Atmos(Xbox/PC)、3D AUDIO(PS5)、SPATIAL AUDIO(PC) バッテリー 24時間 24時間

上が「A50 X」、下が「A50(GEN5)」でHDMIによる「PLAYSYNC」に機能差がある

【A50(GEN5)】

ブラック

ホワイト

(C) 2024 Logicool.All rights reserved