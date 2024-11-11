¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¸¶Ìý¤Ï£¶£¸¥É¥ëÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¸¶Ìý¤Ï£¶£¸¥É¥ëÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó 2024Ç¯11·î11Æü 23»þ19Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¸¶ÌýÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡ÊNY»þ´Ö09:09¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:09¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á68.65¡Ê-1.73¡¡-2.46%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£²£¶£·£¸¥É¥ëÉÕ¶á¤ÈÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü £Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£·£°¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ç¾åÃÍ½Å¤¯Ùæ¤ß¹ç¤¦ ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á11/11±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á