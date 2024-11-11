²£ÉÍ£Í¤Î¿¢ÃæÄ«ÆüÁª¼ê¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹ÁËÌ¶è¤Î°ìÆü¶èÄ¹¤Ë¡¡¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±¤Î²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¿¢ÃæÄ«ÆüÁª¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¤Î°ìÆü¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£ÍèÄ£¼Ô¤È¸òÎ®¤·¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ë»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤ò£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡¿¢ÃæÁª¼ê¤ÏÃÝ²¼¹¬µª¶èÄ¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢ÍèÄ£¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¸òÎ®¡£¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Î³«ºÅ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢£Ð£Ò¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÊüÁ÷°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¢ÃæÁª¼ê¤Ï¡¢Ä£ÆâÊüÁ÷¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Öº£Æü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢Ä£Æâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¿¢ÃæÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¹ÁËÌ¶è¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¡¢¤â¤¦°ì²ó¶èÄ¹¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£