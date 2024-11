映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できるワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、9日からクリスマスイベントがスタート。今年初めての開催となる『ホグワーツ・イン・ザ・スノー』を取材しました。

『ホグワーツ・イン・ザ・スノー』は、映画シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』で、ハリーが初めて体験するクリスマスのシーンが再現されるシーズン限定の特別企画。ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンですでに開催されている人気のイベントで、今回初めて日本に上陸しました。

■映画と同じ美術スタッフが装飾

ホグワーツ魔法魔術学校の『大広間』は、『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマスシーンを完全に再現。大広間の扉を開けて中へ入ると、映画と同じ美術スタッフの手によって一つ一つ手作業でつくられた1000個を超えるオーナメントがかけられた9本の大きなクリスマスツリーが。さらにダイニングテーブルには、クリスマスアイテムをはじめ、七面鳥や果物、ケーキなどが並びます。

■雪に覆われ幻想的な『ホグワーツ城』

24分の1サイズで忠実に再現された『ホグワーツ城の模型』。一面を覆う真っ白な雪は、実は紙でつくられていて、映画撮影当時と同様に職人たちの手作業で装飾されたといいます。また、ライトアップによって朝昼夜と違った顔をみせるホグワーツ城を見て楽しむことができます。

■クリスマスシーズン限定フードメニューも登場

『ホグワーツ・イン・ザ・スノー』の日本初上陸を記念して、雪やクリスマスをモチーフにした限定のフードメニューが登場。映画『ハリー・ポッターの謎のプリンス』でウィーズリー家の食卓に出たクリスマスケーキをイメージした『隠れ穴のクリスマスケーキ』などを味わうことができます。

