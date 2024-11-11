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8th Mini Album¡Ø¥Ë¥å¡¼¥²¡¼¥È¡Ù
2024Ç¯12·î18Æü¡Ê¿å¡ËRelease
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12·î2Æü¡Ê·î¡ËZepp Fukuoka
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¡ÚDVD¡Û
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²Á³Ê¡§6,600±ß
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