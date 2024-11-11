Éé½ýÎ¥Ã¦¤Î¥ä¥Þ¥ë¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½ÉÔ»²²Ã¡¢ÂåÌò¤ÏFW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ë¡ÚUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û
¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(RFEF)¤Ï11Æü¡¢UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(UNL)2024-25¤ËÎ×¤à¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎFW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬ÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢11Æü¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦Â¼ó¤Î¤¸¤óÂÓ¤Ë¥°¥ì¡¼¥É1¤ÎÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£2¡Á3½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
15Æü¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¡¢18Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡£¥ä¥Þ¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÎFW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ë¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç11»î¹ç1¥´¡¼¥ë1¥·¥¹¥È¡¢CL¤Ç3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢11Æü¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦Â¼ó¤Î¤¸¤óÂÓ¤Ë¥°¥ì¡¼¥É1¤ÎÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£2¡Á3½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
15Æü¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¡¢18Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡£¥ä¥Þ¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÎFW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ë¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç11»î¹ç1¥´¡¼¥ë1¥·¥¹¥È¡¢CL¤Ç3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£