Æü¸þºä46¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¢²ÃÆþ6¼þÇ¯¤òÊó¹ð¡ªÀ©ÉþÉ÷SHOT¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×¤ÎÀ¼
11·î10Æü¡¢Æü¸þºä46¡¦¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²£´é¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ªÀ©ÉþÉ÷SHOT¸ø³«
¾åÂ¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤ÏËÜÆü11/10¤Ç¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î²ÃÆþ6¼þÇ¯¡£¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢²þÌ¾Á°¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡È¤±¤ä¤ºä¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÉþÉ÷»Ñ¤ÎÁ´¿ÈSHOT¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²£´é¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æü¸þºä46¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¡ØAm I ready?¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÂ¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2024¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£11·î19Æü¡Á20Æü¤ÎÊ¼¸Ë¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢12·î25Æü¡Á26Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢4ÅÔ»Ô¤Ç¤Î8¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë