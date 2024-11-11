¡Ú¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Û¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤È¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëNHK¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤È¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ù¤È¡Ø¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó ¤Õ¤£¤®¤å¤¢¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó¡Ù¤¬¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡äNHK¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤Ï¡¢1992Ç¯4·î¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÀ³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê¥À¥ßÀ¼¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ö¥Í¥³¤Ç¤â¤Í¤º¤ß¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤Í¤º¤ß¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥Í¥³¡£
¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤éNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTVÈÖÁÈ¡Ø¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¶²Îµ¤Î½÷¤Î»Ò¡£
Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤³¤·¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ³Ê¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÐ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¹¥¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ÎÅ·¤×¤é¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤È¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢1992Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëNHK¤ÎE¥Æ¥ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤ò¥«¥Ë¥«¥ó¡õ¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¡¼¥ÄÉÕ¤¤ÎÁ´¹âÌó26mm¡¢ÉýÌó20mm¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£ÉÕÂ°¤Î¥«¥Ë¥«¥ó¤È¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤Î ¡É¤á¤¸¤ë¤·¡É ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÁ´¼ï¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ç¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ê¤ª¤¹¤ï¤ê¡Ë¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÊDJ¡Ë¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ê¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡Ë¤Î5¼ï¡£¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È»Ñ¤Ï¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ö¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó ¤Õ¤£¤®¤å¤¢¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó¡×¤Ï¡¢¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤éNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTVÈÖÁÈ¡Ø¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤³¤·¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ³Ê¤Î¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄï¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Ú¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¥¬¥Âç¾¥¥ã¥é¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Ãç´Ö¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤Î3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ý¡¼¥º°ã¤¤¤ÇÁ´5¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊC¡ËNED¡¦¤¸¤ã¤Ô¤Ý¡¦81PRO
¡ÊC¡Ë ËöµÈ¶Ç»Ò¡¦ÉðÅÄÈþÊæ¡¿ NHK ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º ¿Í·ÁÂ¤·Á¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Î¡¼¥ô¥¡
¡ä¡ä¡äNHK¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤Ï¡¢1992Ç¯4·î¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÀ³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê¥À¥ßÀ¼¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ö¥Í¥³¤Ç¤â¤Í¤º¤ß¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤Í¤º¤ß¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥Í¥³¡£
Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤³¤·¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ³Ê¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÐ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¹¥¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ÎÅ·¤×¤é¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤È¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢1992Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëNHK¤ÎE¥Æ¥ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤ò¥«¥Ë¥«¥ó¡õ¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¡¼¥ÄÉÕ¤¤ÎÁ´¹âÌó26mm¡¢ÉýÌó20mm¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£ÉÕÂ°¤Î¥«¥Ë¥«¥ó¤È¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤Î ¡É¤á¤¸¤ë¤·¡É ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÁ´¼ï¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ç¡¢¸÷¤Î²Ã¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ê¤ª¤¹¤ï¤ê¡Ë¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÊDJ¡Ë¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Ê¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡Ë¤Î5¼ï¡£¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È»Ñ¤Ï¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ö¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó ¤Õ¤£¤®¤å¤¢¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó¡×¤Ï¡¢¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤éNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTVÈÖÁÈ¡Ø¤¶¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤³¤·¥É¥¸¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ³Ê¤Î¡Ö¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄï¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Ú¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¥¬¥Âç¾¥¥ã¥é¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Ãç´Ö¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤Î3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ý¡¼¥º°ã¤¤¤ÇÁ´5¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊC¡ËNED¡¦¤¸¤ã¤Ô¤Ý¡¦81PRO
¡ÊC¡Ë ËöµÈ¶Ç»Ò¡¦ÉðÅÄÈþÊæ¡¿ NHK ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º ¿Í·ÁÂ¤·Á¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Î¡¼¥ô¥¡