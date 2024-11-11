·¯¤Ë¿´Äì¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÃËÀ¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖËÜÌ¿¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤«¤éËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ë°¦¾ðÉ½¸½¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌµ°Õ¼±¤ËÃËÀ¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖËÜÌ¿¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë
ËÜÌ¿¤Î½÷À¤ò¸«¤«¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»×¤ï¤º¤½¤Ð¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤È¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸À¤¬Àõ¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½÷À¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½÷À¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤éÏÓ¤ä¸ª¤¬¿¨¤ì¤ëÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±ó²ó¤·¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë
ËÜÌ¿¤Î½÷À¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÈà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿©»ö¤ä¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÍÎÉþÇã¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Çã¤¤Êª¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢°ì¸«¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£²¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤í¤¦¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë
ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¡Ö¿¨¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°§»¢¤Î»þ¤Ë¸ª¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢£²¿Í¤¤ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Þ¤µ¤ËËÜÌ¿¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÎø¿´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¡© ÃËÀ¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é³Î¤«¤á¤ë¡ÖÈà¤ÎËÜµ¤ÅÙ¡×