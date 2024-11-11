ÃæÂ¼»âÆ¸¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¾åÊýÂåÉ½±éÌÜ½Ð±é¤ËÆ°ÍÉ¡Ö»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ë¡×»ÔÀîÃæ¼Ö¤Ë¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤¬£±£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÎ©½Õ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê£²·î£±¡Á£±£¶Æü¡¦Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ë¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÊýÏÂ»ö¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÎøÈôµÓÂçÏÂ±ýÍè¡¡Éõ°õÀÚ¡×¤Çµµ²°ÃéÊ¼±ÒÌò¤òÌ³¤á¤ë»âÆ¸¡£ÃæÂ¼òî¼£Ïº¤äÃæÂ¼Àð¿ý¤é¾åÊý¤ÎÀèÇÚ¤òÁ°¤Ë¡Ö»ä¤Ï´ØÅì¤ÎÌò¼Ô¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£´ØÀ¾¤Ç´ØÅì¤ÎÌò¼Ô¤¬´ØÀ¾¤Î¼Çµï¤Ã¤Æ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËñÙ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¶òÃÔ¥â¡¼¥É¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂçºå¤Ç¤³¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿»ÔÀîÃæ¼Ö¤«¤é¡Ö»âÆ¸¤µ¤ó¤ÎÃéÊ¼±Ò¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¾åÊý¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë»âÆ¸¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¤á¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¤È¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤ÏÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤â¼çºË¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤«¤é¡Ö»âÆ¸¤µ¤ó¤ÈÃæ¼Ö¤µ¤ó¤Ï´¬¤¹þ¤ß»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£