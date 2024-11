トルコ の都市イズミルを拠点に活躍する形成外科医による、患者のビフォーアフターが話題となっている。注目されているのは、鼻先を上向きに整える形成手術で、Instagramで公開された動画には「ぶた鼻」「スケートボードランプだ」と辛辣なコメントが寄せられている。【この記事の動画を見る】注目されているのは、耳鼻咽喉科と顔の形成外科が専門のフェルダ・エロール・ボルール医師(Dr. Ferda Erol Boloğur)で、手術後の患者の鼻先が一様に上を向いた“短鼻”となり、米ニュースメディア『New York Post』が「ドクター・スースの映画『フーヴィル(Whoville)』のキャラクターのような極端な鼻になった」と酷評した。

特に注目を集めているのは、ある女性患者のビフォーアフターの動画で、鼻筋にでっぱり(ハンプ)があり、鼻先が下がったカギ鼻であることが分かる。しかし、手術後は鼻筋がU字にカーブして鼻先が上を向いており、同医師は女性の鼻先をつまむと満足げにポーズを取った。なお、この動画には、米ミシガン州の形成外科医アンソニー・ユン氏(Dr. Anthony Youn)が「もし私が手術を担当するなら、ハンプを少しだけ削り取るだけにとどめるだろう」とSNSで意見を述べた。さらにユン氏は、「女性の鼻唇角(鼻下と人中の角度)の理想は95〜105度だが、この女性のケースでは確実に123度以上はある」と述べ、これが行き過ぎた手術であることを指摘した。動画の視聴者からも、次のような批判的な意見が寄せられた。「これは怖い! 私だったら完璧な鼻でなくても手術はしないわ。」「こんな手術は違法とすべきだ。」「鼻の形成手術で顔を完全に変える必要性は感じられない。もとの鼻の形を残しながら微調整だけするべき。極端な手術は、顔のバランスを崩すだけでなく、呼吸にも影響を与えるだろう。」「この医師はどうかしているよ。」「まるでスケートボードランプだね。」「鼻が短すぎて異様。これぞぶた鼻だよ。」「昨日、 トルコ のイスタンブール空港に行ったけど、まるで手術後の回復室のようだった。 トルコ でこれほど多くの人が手術を受けているとは異常だ。ちなみに、行き過ぎた形成手術の例として今春、中国の19歳の女性が話題となった。この女性は13歳から8300万円超を費やして整形し、両親ですら見分けがつかないほど変貌を遂げていた。画像は『Op. Dr. Ferda Erol Boloğur Instagram「#burunestetiği」「Rhinoplasty Turkey」』『New York Post 「WHO did this?! ‘Whoville’ nose job videos shock squeamish viewers: ‘This should be illegal’」((C)Universal/Courtesy Everett Collection)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)