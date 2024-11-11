¡Ö2Æü´Ö¤Ç2²ó¡×È³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡¡¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤¹
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤¬2Æü´Ö¤Ç2ÅÙ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
31ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍDF¤Ï¡¢°ìÅÙÌÜ¤Ï»þÂ®50¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó80km/h¡Ë¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ÆóÅÙÌÜ¤Ï»þÂ®60¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó96km/h¡Ë¤ò68¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó109km/h¡Ë¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊá¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤ÏºÛÈ½½ê¤Çºá¤òÇ§¤á¤Æ1028¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó20Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3ÅÀ¤Î¸ºÅÀ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
9·î¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê±¿Å¾¶Ø»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¾×ÆÍ»ö¸Î¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤Î¿¶¤ê¸«¤Æ²æ¤¬¿¶¤êÄ¾¤»¤Î¤³¤È¤ï¤¶ÄÌ¤ê¡¢²æ¡¹¤â¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£