大阪の年末フェス『レディクレ』第4弾16組追加 初日一気増加、2日目アジカン、5年ぶりSPバンドなど【一覧】
FM802の年末恒例の音楽フェス『レディクレ』こと『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』（12月27〜29日、インテックス大阪）第4弾ラインナップが、11日に発表された。
【写真多数】レディクレ2024出演決定のアジカンら
ASIAN KUNG-FU GENERATIONをはじめ、阿部真央、indigo la End、CRAZY MAN CLUB BAND、Chevon、w.o.d.、フレデリック、HEY-SMITHなど、計16組が加わった。「CRAZY MAN CLUB BAND」の再結成も明らかになった。
また、2024年のヘビーローテーションの中から選出された、各日のオープニングを飾る「OPENING HEAVY ROTATION ACT」として、ammo、Conton Candy、Laura day romanceの出演が決まった。
期待のアーティストが集結する「LIVE HOUSE Antenna」の出演者も続々と決定。11日までに、FM802主催のライブサーキット『MINAMI WHEEL 2024』出演者の中から15組がラインナップされている。
■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）※＝第4弾発表
imase
奥田民生（GOZ）
カネヨリマサル ※
go!go!vanillas
サバシスター
ザ・クロマニヨンズ
Chevon ※
シャイトープ ※
ストレイテナー
Tele
DISH//
10-FEET
なとり
にしな ※
ハンブレッダーズ
Vaundy
羊文学
フレデリック ※
BRAHMAN
HEY-SMITH ※
マキシマム ザ ホルモン
Lucky Kilimanjaro ※
OPENING HEAVY ROTATION ACT：ammo（2024年1月ヘビーローテーション） ※
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：Antenna：CLAN QUEEN／シンガーズハイ／jo0ji／moon drop／紫 今
・12月28日（土）※＝第4弾発表
ASIAN KUNG-FU GENERATION ※
indigo la End ※
打首獄門同好会
ウルフルズ
9mm Parabellum Bullet
くるり
CRAZY MAN CLUB BAND ※
Kroi
SHISHAMO
SiM
w.o.d. ※
東京スカパラダイスオーケストラ
TRICERATOPS
ハルカミライ
04 Limited Sazabys
フジファブリック
flumpool
BLUE ENCOUNT
bokula.
マカロニえんぴつ
ヤバイTシャツ屋さん
UNISON SQUARE GARDEN
RIZE
WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Laura day romance（2024年4月ヘビーローテーション） ※
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：：Bye-Bye-Handの方程式／PK shampoo／森 大翔／離婚伝説／レトロリロン
・CRAZY MAN CLUB BAND 再結成
Key: 奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）／G: 佐藤タイジ（THEATRE BROOK）／Ds: クハラカズユキ／ B: 隅倉弘至（初恋の嵐）／G: KOHKI（BRAHMAN／OAU）
2010年の初結成時はボーカリストに志磨遼平（現ドレスコーズ）、須藤寿（髭）、トータス松本（ウルフルズ）、BONNIE PINK、斉藤和義、吉井和哉もステージに登場し、RCサクセションの「雨あがりの夜空に」を観客と一緒に大合唱。2019年には『FM802 RADIO CRAZY』10周年を記念し再結成。木村カエラはメドレーを披露し、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）、鈴木圭介（フラワーカンパニーズ）＆増子直純（怒髪天）、須藤寿（髭）、ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）らがボーカリストとして登場した。2024年、5年ぶりに企画が復活し、 レディクレ15周年を記念し、『FM802 RADIO CRAZY』の初代プロデューサーが企画を立案。今年は山内総一郎に代わって、新ギタリスト、佐藤タイジ（THEATRE BROOK）、KOHKI（BRAHMAN／OAU）を迎えたステージとなる。ボーカリストは後日発表。
・12月29日（日）※＝第4弾発表
阿部真央 ※
androp×SHE'S
OKAMOTO’S
KANA-BOON
キュウソネコカミ
クリープハイプ
Saucy Dog
サンボマスター
THE BAWDIES
sumika
Chilli Beans.
This is LAST
怒髪天
ねぐせ。
PEOPLE 1
BIGMAMA ※
ビッケブランカ
フラワーカンパニーズ
ヤングスキニー
レキシ
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Conton Candy （2024年10月ヘビーローテーション） ※
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna： the paddles／TRACK15／Billyrrom／muque／礼賛
【写真多数】レディクレ2024出演決定のアジカンら
ASIAN KUNG-FU GENERATIONをはじめ、阿部真央、indigo la End、CRAZY MAN CLUB BAND、Chevon、w.o.d.、フレデリック、HEY-SMITHなど、計16組が加わった。「CRAZY MAN CLUB BAND」の再結成も明らかになった。
期待のアーティストが集結する「LIVE HOUSE Antenna」の出演者も続々と決定。11日までに、FM802主催のライブサーキット『MINAMI WHEEL 2024』出演者の中から15組がラインナップされている。
■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）※＝第4弾発表
imase
奥田民生（GOZ）
カネヨリマサル ※
go!go!vanillas
サバシスター
ザ・クロマニヨンズ
Chevon ※
シャイトープ ※
ストレイテナー
Tele
DISH//
10-FEET
なとり
にしな ※
ハンブレッダーズ
Vaundy
羊文学
フレデリック ※
BRAHMAN
HEY-SMITH ※
マキシマム ザ ホルモン
Lucky Kilimanjaro ※
OPENING HEAVY ROTATION ACT：ammo（2024年1月ヘビーローテーション） ※
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：Antenna：CLAN QUEEN／シンガーズハイ／jo0ji／moon drop／紫 今
・12月28日（土）※＝第4弾発表
ASIAN KUNG-FU GENERATION ※
indigo la End ※
打首獄門同好会
ウルフルズ
9mm Parabellum Bullet
くるり
CRAZY MAN CLUB BAND ※
Kroi
SHISHAMO
SiM
w.o.d. ※
東京スカパラダイスオーケストラ
TRICERATOPS
ハルカミライ
04 Limited Sazabys
フジファブリック
flumpool
BLUE ENCOUNT
bokula.
マカロニえんぴつ
ヤバイTシャツ屋さん
UNISON SQUARE GARDEN
RIZE
WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Laura day romance（2024年4月ヘビーローテーション） ※
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna：：Bye-Bye-Handの方程式／PK shampoo／森 大翔／離婚伝説／レトロリロン
・CRAZY MAN CLUB BAND 再結成
Key: 奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）／G: 佐藤タイジ（THEATRE BROOK）／Ds: クハラカズユキ／ B: 隅倉弘至（初恋の嵐）／G: KOHKI（BRAHMAN／OAU）
2010年の初結成時はボーカリストに志磨遼平（現ドレスコーズ）、須藤寿（髭）、トータス松本（ウルフルズ）、BONNIE PINK、斉藤和義、吉井和哉もステージに登場し、RCサクセションの「雨あがりの夜空に」を観客と一緒に大合唱。2019年には『FM802 RADIO CRAZY』10周年を記念し再結成。木村カエラはメドレーを披露し、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）、鈴木圭介（フラワーカンパニーズ）＆増子直純（怒髪天）、須藤寿（髭）、ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）らがボーカリストとして登場した。2024年、5年ぶりに企画が復活し、 レディクレ15周年を記念し、『FM802 RADIO CRAZY』の初代プロデューサーが企画を立案。今年は山内総一郎に代わって、新ギタリスト、佐藤タイジ（THEATRE BROOK）、KOHKI（BRAHMAN／OAU）を迎えたステージとなる。ボーカリストは後日発表。
・12月29日（日）※＝第4弾発表
阿部真央 ※
androp×SHE'S
OKAMOTO’S
KANA-BOON
キュウソネコカミ
クリープハイプ
Saucy Dog
サンボマスター
THE BAWDIES
sumika
Chilli Beans.
This is LAST
怒髪天
ねぐせ。
PEOPLE 1
BIGMAMA ※
ビッケブランカ
フラワーカンパニーズ
ヤングスキニー
レキシ
OPENING HEAVY ROTATION ACT：Conton Candy （2024年10月ヘビーローテーション） ※
ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna： the paddles／TRACK15／Billyrrom／muque／礼賛