本日の【上場来高値更新】 三機工、スタティアＨなど34銘柄 本日の【上場来高値更新】 三機工、スタティアＨなど34銘柄



本日の日経平均株価は、米株高や為替の円安・ドル高が好感され、前日比32円高の3万9533円と小幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は34社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期は一転最終増益の計画で配当予想を増額した三機工業 <1961> [東証Ｐ]、25年3月期の業績予想と配当予想を上方修正したスターティアホールディングス <3393> [東証Ｐ]、パソコン事業を展開するＶＡＩＯを実質子会社化すると発表したノジマ <7419> [東証Ｐ]など。そのほか、ムゲンエステート <3299> [東証Ｓ]、タカラトミー <7867> [東証Ｐ]、東映 <9605> [東証Ｐ]の3社は5日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1775> Ｅ＆Ｃ 東Ｓ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1939> 四電工 東Ｐ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業

<2715> エレマテック 東Ｐ 卸売業

<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業

<3299> ムゲンＥ 東Ｓ 不動産業

<3393> スタティアＨ 東Ｐ 卸売業

<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業



<3762> テクマト 東Ｐ 情報・通信業

<4439> 東名 東Ｓ 情報・通信業

<4543> テルモ 東Ｐ 精密機器

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<4768> 大塚商会 東Ｐ 情報・通信業

<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<6078> バリューＨＲ 東Ｐ サービス業

<6088> シグマクシス 東Ｐ サービス業



<6368> オルガノ 東Ｐ 機械

<6406> フジテック 東Ｐ 機械

<6413> 理想科学 東Ｐ 機械

<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器

<7148> ＦＰＧ 東Ｐ 証券商品先物

<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7867> タカラトミー 東Ｐ その他製品

<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ その他製品

<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業



<9069> センコーＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9602> 東宝 東Ｐ 情報・通信業

<9605> 東映 東Ｐ 情報・通信業

<9759> ＮＳＤ 東Ｐ 情報・通信業



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