　本日の日経平均株価は、米株高や為替の円安・ドル高が好感され、前日比32円高の3万9533円と小幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は34社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期は一転最終増益の計画で配当予想を増額した三機工業 <1961> [東証Ｐ]、25年3月期の業績予想と配当予想を上方修正したスターティアホールディングス <3393> [東証Ｐ]、パソコン事業を展開するＶＡＩＯを実質子会社化すると発表したノジマ <7419> [東証Ｐ]など。そのほか、ムゲンエステート <3299> [東証Ｓ]、タカラトミー <7867> [東証Ｐ]、東映 <9605> [東証Ｐ]の3社は5日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1775> Ｅ＆Ｃ　　　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1939> 四電工　　　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2715> エレマテック　東Ｐ　卸売業
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3299> ムゲンＥ　　　東Ｓ　不動産業
<3393> スタティアＨ　東Ｐ　卸売業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業

<3762> テクマト　　　東Ｐ　情報・通信業
<4439> 東名　　　　　東Ｓ　情報・通信業
<4543> テルモ　　　　東Ｐ　精密機器
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4768> 大塚商会　　　東Ｐ　情報・通信業
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<6078> バリューＨＲ　東Ｐ　サービス業
<6088> シグマクシス　東Ｐ　サービス業

<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6406> フジテック　　東Ｐ　機械
<6413> 理想科学　　　東Ｐ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<7148> ＦＰＧ　　　　東Ｐ　証券商品先物
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7867> タカラトミー　東Ｐ　その他製品
<7911> ＴＯＰＰＡＮ　東Ｐ　その他製品
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業

<9069> センコーＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9602> 東宝　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9605> 東映　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9759> ＮＳＤ　　　　東Ｐ　情報・通信業

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