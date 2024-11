koboreが、11月27日(水) にリリースするNew Album『FLARE』を提げて巡る全国ツアー<FLARE TOUR 2025>の対バンゲストを発表した。2025年1月25日(土)千葉LOOKを皮切りに前半12公演は対バン、後半9公演はワンマンにて、全国21箇所を巡る本ツアー。今回の発表で、キュウソネコカミやSHE’Sといった先輩アーティストからカネヨリマサル、オレンジスパイニクラブ、KALMA、プッシュプルポット、Brown Basket、SHE’ll SLEEP、Sunny Girlといった幅広いバンドが名前を連ねている。

<FLARE TOUR 2025>2025年1月25日(土) 千葉 LOOKopen 17:30 / start 18:00GUEST : カネヨリマサル2025年2月1日(土) F.A.D YOKOHAMAopen 17:30 / start 18:00GUEST : キュウソネコカミ2025年2月6日(木) 静岡 UMBERopen 18:30 / start 19:00GUEST : オレンジスパイニクラブ2025年2月8日(土) 神戸 太陽と虎open 17:30 / start 18:00GUEST : オレンジスパイニクラブ2025年2月9日(日) 岡山 CRAZYMAMA 2nd Roomopen 17:30 / start 18:00GUEST : To be announced…2025年2月11日(火・祝) 山口 LIVE rise SHUNANopen 17:30 / start 18:00GUEST : To be announced…2025年2月12日(水) 鹿児島 SR HALLopen 18:30 / start 19:00GUEST : Brown Basket2025年2月15日(土) 松本 ALECXopen 17:30 / start 18:00GUEST : SHE’ll SLEEP2025年2月16日(日) 新潟 CLUB RIVERSTopen 17:30 / start 18:00GUEST : プッシュプルポット2025年2月22日(土) 高知 X-pt.open 17:30 / start 18:00GUEST : KALMA2025年2月24日(月・祝) 京都 MUSEopen 17:30 / start 18:00GUEST : SHE’S2025年3月1日(土) 水戸 LIGHT HOUSEopen 17:30 / start 18:00GUEST : Sunny Girl2025年3月7日(金) 仙台 MACANAopen 18:30 / start 19:00※ワンマン2025年3月9日(日) 札幌 cube gardenopen 17:30 / start 18:00※ワンマン2025年3月15日(土) 金沢 vanvanV4open 17:30 / start 18:00※ワンマン2025年3月20日(木・祝) 高松DIMEopen 17:30 / start 18:00※ワンマン2025年3月22日(土) 福岡 BEAT STATIONopen 17:30 / start 18:00※ワンマン2025年3月23日(日) 広島 ALMIGHTYopen 17:30 / start 18:00※ワンマン2025年3月29日(土) 梅田 CLUB QUATTROopen 17:15 / start 18:00※ワンマン2025年3月30日(日) 名古屋 CLUB QUATTROopen 17:15 / start 18:00※ワンマン2025年4月5日(土) 渋谷 Spotify O-EASTopen 16:00 / start 17:00※ワンマン料金 : 前売り スタンディング \4,000-■ファミリーマート先行受付期間 : 11/11(月)20:00〜11/18(月)23:59URL : https://eplus.jp/kobore2025/