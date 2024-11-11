67ºÐ¡¦»ñ»º8800Ëü±ß¡Ö¤½¤í¤½¤íÅê»ñ¿®Â÷¤ò°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤Ë°Ü¤¹¤Ù¤¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤àÃËÀ¤ÎÇ¯¶âÊë¤é¤·
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©ºß½»67ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê66ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§²ñ¼ÒÌò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§1700Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â800Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º8000Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¸üÀ¸Ç¯¶â40Ç¯¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â23Ç¯¡¢ÊÆ¹ñÇ¯¶â11Ç¯
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§8Ëü9558±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â8Ëü6200±ß¡¢ÊÆ¹ñÇ¯¶âÌó1576¥É¥ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â76Ëü8400±ß¡¢¿¶ÂØ²Ã»»4Ëü620±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â8Ëü3964±ß¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â32Ëü3061±ß¡¢ÊÆ¹ñÇ¯¶âÌó9456¥É¥ë¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊÆ¹ñÇ¯¶â¤ÈÆüËÜ¤ÎÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉ×ÉØ¤Ç·î³Û60Ëü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤êËè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬ÏÅ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·ÊÆ¹ñÇ¯¶â¤Ï°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤áÉÔ°ÂÄê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö50Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤ÏÇ¯¶â¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Î¹¹Ô¤ä¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¹â³Û½ÐÈñ¤Ï»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀáÌó¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤ªÅ¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤äÌµÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿©ÉÊ¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ñ»º¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡£¤½¤í¤½¤í°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤Ë°Ü¤¹¤Ù¤¤È»×¤¦¤¬¤É¤ì¤«¤éÆ°¤«¤»¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤«¡¢ÆÍîÎ¨¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È»ñ»º´ÉÍý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇDie with Zero¡Ê¥¼¥í¤Ç»à¤Í¡Ë¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¡©¡×¤È»ñ»º8800Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ö»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡£º£¸å¤ÏÎ¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿Ï·¸åÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©ºß½»67ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§67ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê66ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§²ñ¼ÒÌò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§1700Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â800Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º8000Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§¸üÀ¸Ç¯¶â40Ç¯¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â23Ç¯¡¢ÊÆ¹ñÇ¯¶â11Ç¯
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§6Ëü3892±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§8Ëü9558±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â8Ëü6200±ß¡¢ÊÆ¹ñÇ¯¶âÌó1576¥É¥ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â76Ëü8400±ß¡¢¿¶ÂØ²Ã»»4Ëü620±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â8Ëü3964±ß¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â32Ëü3061±ß¡¢ÊÆ¹ñÇ¯¶âÌó9456¥É¥ë¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÇ¯³Û¡Ë
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç·î³Û60Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇ¯¶â¤¬¤¢¤ë¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊÆ¹ñÇ¯¶â¤ÈÆüËÜ¤ÎÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉ×ÉØ¤Ç·î³Û60Ëü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤êËè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬ÏÅ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·ÊÆ¹ñÇ¯¶â¤Ï°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤áÉÔ°ÂÄê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö50Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¿©ÉÊ¤òÁª¤Ö¡×Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ñ»º¤«¤é¼è¤êÊø¤·¡×¤ÆÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
¸½ºß¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤ÏÇ¯¶â¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Î¹¹Ô¤ä¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¹â³Û½ÐÈñ¤Ï»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀáÌó¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤ªÅ¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤äÌµÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿©ÉÊ¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ñ»º¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡×¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ñ»º¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡£¤½¤í¤½¤í°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤Ë°Ü¤¹¤Ù¤¤È»×¤¦¤¬¤É¤ì¤«¤éÆ°¤«¤»¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤«¡¢ÆÍîÎ¨¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È»ñ»º´ÉÍý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇDie with Zero¡Ê¥¼¥í¤Ç»à¤Í¡Ë¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¡©¡×¤È»ñ»º8800Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ö»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡£º£¸å¤ÏÎ¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿Ï·¸åÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)