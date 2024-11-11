40¤«¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖICRERA 2024¡×Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½ÌÜ»Ø¤¹¸òÎ®¡ÔÄ¹ºê¡Õ
»º³Ø´±¤¬Ï¢·È¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊICRERA2024¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹ Ä¹ºêÁí¹ç²Ê³ØÂç³Ø ¹õÀîÉÔÆóÍº³ØÄ¹¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Î²ñµÄ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖICRERA 2024¡×¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Ìó40¤«¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤é600¿Í¤¬»²²Ã¡£
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î²ñ¹ç¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊICRERA2024¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹ Ä¹ºêÁí¹ç²Ê³ØÂç³Ø ¹õÀîÉÔÆóÍº³ØÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤¬ Èó¾ï¤ËÂç»ö¡£³§¤µ¤ó¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤ÆÄ¹ºê¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤Æ¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¢´Ø·¸¡¢¿Íºà¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×
²ñµÄ¤Ë¶¦ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÄ¹ºêÁí¹ç²Ê³ØÂç³Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿³ØÉô¤Î³«Àß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ò´Þ¤àÌó30¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£
¿åÁÇ¤òÇ³ÎÁ¤Ë¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò²¼¤²¤ëÁõÃÖ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚÄ¹ºê»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÄ¹ºêÈ¯¤Î¤¤¤í¤ó¤Êµ»½Ñ¤äÃÎ·Ã¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÄ¹ºê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
²ñµÄ¤Ï13Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹â¹»À¸¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòµ·,
¿À»ö,
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð