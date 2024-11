ATEEZ、11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part․2」タイトルポスターを公開

ATEEZが、新曲にグループのプライドを盛り込んだ。本日(11日)、ATEEZは11thミニアルバム「GOLDEN HOUR:Par.2」のタイトルポスターを公開した。公開されたポスターは、大きな邸宅の上に今回のアルバムのタイトル曲名「Ice On My Teeth」と発売時間「2024.11.15 2:00PM KST」まで書かれており、カムバックに対する期待を高めた。

ポスターの中の邸宅は、8日に公開されたプレビュー映像のように、事物を透視して覗き見るようなスタイルで作られており、タイトル曲に対する好奇心を刺激した。11thミニアルバムのタイトル曲「Ice On My Teeth」には、本当の価値を知っていれば、似合わないものも見事に共存させることができるという価値観を盛り込んだ。プレビュー映像を通じて新曲の一部が初めて公開されると、グローバルファンの熱い反応が続いた。また、ニューアルバムには内面の葛藤を描いた「DEEP DIVE」、繰り返される歌詞が魅力的な「Scene 1 : Value」、深い愛を歌った「Man on Fire、EDMサウンドベースの「Selfish Waltz」、自分の中心を守りながら進んでいくという「Enough」まで、多彩なジャンルの6曲が収録されており、新たな名盤の誕生を予告した。ATEEZの11thミニアルバム「GOLDEN HOUR:Part.2」は15日午後2時に公開される。