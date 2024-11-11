¾¾´ÝÎ¼¸ã ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ææ²ò¤­¤¬Í·¤Ù¤ë¤ªÅ¹¡Ö¥ê¥É¥é¤ÎÆæ²ò¤­¥¹¥¿¥¸¥ª ÃÓÂÞÅ¹¡×¤ò12·î14Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¤§¡ª¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ëÆæ²ò¤­Å¹¡õÃç´Ö¤¿¤Á

¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂçµé¤Î¹ðÃÎ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¾¾´ÝÎ¼¸ã¡Ä¡ÄÆæ²ò¤­¤¬Í·¤Ù¤ë¤ªÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£

¡¡¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥ê¥É¥é¤ÎÆæ²ò¤­¥¹¥¿¥¸¥ª ÃÓÂÞÅ¹¡Ù¡ª12·î14Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¡¡ºÇ¶¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È½àÈ÷Ãæ¡ª¡ªºÇ¹â¤ÎÆæ²ò¤­»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐÍè¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£