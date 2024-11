KANA-BOON『FLASH THE FIRST TAKE』で新曲「ばけもの」を初公開！配信リリース＆MV公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「人間らしさとはなにかを問い、人間らしくありたいと願う曲です」

KANA-BOONが11月11日20時に『FLASH THE FIRST TAKE』にて新曲「ばけもの」を初公開した。

『FLASH THE FIRST TAKE』は『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかで、60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。今回楽曲の一部を披露するなかで「グッバイ喧騒 グッバイ狂騒 ざわついた世の掃き溜めの中 抜け出してみたいんだ」と歌ったボーカル&ギターの谷口鮪は新曲「ばけもの」について「人間らしさとはなにかを問い、人間らしくありたいと願う曲です」と語っている。

この新曲「ばけもの」が、11月13日0時に配信リリースされることも決定。2014年にリリースされた「結晶星」のMVを手掛けたマンガ家・イラストレーターの佐々木充彦が描いたジャケットも公開された。同氏は10月30日にリリースされた「ほららら」のジャケットイラストも担当している。

また、11月13日0時には「ばけもの」のMVも公開。リリースを記念してX(旧Twitter)では「#まだ出すのKANABOON」ハッシュタグキャンペーンもスタート。抽選で2名にサイン入りジャケットがプレゼントされる。

リリース情報

2024.11.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ばけもの」

