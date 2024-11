SUPER BEAVER、メジャー再契約後リリースしたフルアルバムがアナログ盤化！3ヵ月連続でリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■メジャー再契約第1弾フルアルバム『アイラヴユー』のアナログ盤は2025年1月15日にリリース!

SUPER BEAVERが2020年のメジャー再契約後にリリースしたフルアルバム3枚『アイラヴユー』『東京』『音楽』のアナログ盤が、3ヵ月連続でリリースされる。SUPER BEAVERにとっては初のレコードでのリリースとなる。

メジャー再契約第1弾リリースとなるフルアルバム『アイラヴユー』のアナログ盤は、2025年1月15日に180グラム重量盤で生産限定発売。以降のリリースについては随時発表される。ぜひSUPER BEAVERの世界観をアナログ盤でも楽しもう。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

Blu-ray&DVD『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』

2025.01.15 ON SALE

ANALOG『アイラヴユー』

