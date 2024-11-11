Åí·î¤Ê¤·¤³¡¢Èþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¥ì¡¼¥¹¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤´¤í¤ó¡ÚÆÈÀê¥«¥Ã¥È¡Û
Åí·î¤Ê¤·¤³¤¬¡¢11·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖBOMB¡×12·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÏÅí·î¤Ê¤·¤³
¥É¥é¥Þ¡Ø¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ò¤È¤êÈÓ2¡Ù¡ÊBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¡£²ÄÎù¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¾®²Ö¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Î¿åÃå¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Î¸÷¤ÎÃæ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥´¥í¥´¥í¡£º°¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¹õ¤Î¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤êÂç¿Í¤Ê¿§¹á¤òÌ¥¤»¤ë¡£ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹É÷¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¡£¹õ¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÇÇ¨¤ìÈ±¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥Ó¥¥Ë¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÅí·î¤Î¿åÃå»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜÅÄ°¦Ë¨¡£ÀÎ¤«¤é¤Ê¤·¤³¤¿¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬¤Ê¤·¤³¤¿¤½¤ØµÞÀÜ¶á¡£»ïÌÌ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Î¸ò´¹¤â¤¢¤ê¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡£µ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï´ß¤ß¤æ¡Ê#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ë
#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¤Î´ß¤ß¤æ¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ü¥à¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë´¬¤È±¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¾ð¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡£
TSUTAYA¤Û¤«Å¹ÊÞ¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÏÇòßÀÈþÅÆ
¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÇòßÀÈþÅÆ¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¥Ë¥°¥é¥Ó¥¢¡£¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢À©Éþ¤â¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ë°áÂØ¤¨¡£º£¤·¤«¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÀÄ½Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡£
¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï»°ÅÄÍªµ®
ÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë»°ÅÄÍªµ®¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¤ä¤ï¤é¤«¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ëÈà½÷¤Î¾×·â¥«¥Ã¥È¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯ÆÈÀê¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
É½»æ¡§Åí·î¤Ê¤·¤³
Î¢É½»æ¡§´ß¤ß¤æ¡Ê#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ë
¡ãÊÌºýÉÕÏ¿¡ä
Î¾ÌÌÄ¶BIG¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê743mm¡ß526mm¡Ë
Åí·î¤Ê¤·¤³
¡ÚTSUTAYA¤Û¤«Å¹ÊÞ¸ÂÄêÈÇ¡Û
É½»æ¡§ÇòßÀÈþÅÆ
Î¢É½»æ¡§»°ÅÄÍªµ®
¡ãÊÌºýÉÕÏ¿¡ä
Î¾ÌÌÄ¶BIG¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê743mm¡ß526mm¡Ë
ÇòßÀÈþÅÆ
¡ã¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡ü¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç24¤«¤é¤Ï¡¢12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºÇ¸å¤Ë13Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤È¡¢Í§¤ËºÇÁ°Àþ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¤Î2¿Í¤Î¥é¥¹¥È¥Ú¥¢¥°¥é¥Ó¥¢¡£¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤ò°ì¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë2¿Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿®Íê´¶¤È¡¢¶¯¤¤å«¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü4ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆUp and down¡×¤ò11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤«¤é¡¢Áá粼¤¹¤º¤¤¬ÂÔË¾¤Î¥Ü¥à½é¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¡£²ÄÎù¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡ü¥ß¥¹¥Þ¥¬2023¤Ç¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ÅÄ¼Âºù¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ü¥à¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç°¦ÕÈ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤¬ÀÄ½Õ¤É¿¿¤óÃæ¡£·ò¹¯Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿åÃå»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡ü¥É¥é¥Þ¡ØQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÝ¯ºä46¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡ü¤³¤Î½©¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARDUST THE PARTY 2024¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢½©ËÜÈÁ²Ú¡ÊTEAM SHACHI¡Ë¡¢µÌ²ÖÎç¡Ê¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡Ë¡¢ÈÓÄÍÎÜÇµ¡ÊONE LOVE ONE HEART¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¡£
¡ü¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÌÚ²¼ºÌ²»¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢È«ÃæÌ´³ð¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â½¼¼Â¡£
¡ü¤è¤ð¤³ÍÌî¿¸ºÈ¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖÄ¶Ãª¤«¤é¥Ü¥àÌß¡×¤âÀä¹¥Ä´¡£
¡ã·ÇºÜ¥¿¥ì¥ó¥È¡ä
Åí·î¤Ê¤·¤³
µÜÅÄ°¦Ë¨
´ß¤ß¤æ¡Ê¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡Ë
ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¦¾®ÅÄ¤µ¤¯¤é¡Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç24¡Ë
Áá粼¤¹¤º¤¡ÊËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ë
¾¾ÅÄ¼Âºù
»°ÅÄÍªµ®
ÇòßÀÈþÅÆ
ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë
½©ËÜÈÁ²Ú¡ÊTEAM SHACHI¡Ë
µÌ²ÖÎç¡Ê¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡Ë
ÈÓÄÍÎÜÇµ¡ÊONE LOVE ONE HEART¡Ë
ÌÚ²¼ºÌ²»
ËÜÅÄË¾·ë
È«ÃæÌ´³ð
¡Ö¥Ü¥à12·î¹æ¡×
ÆÃÊÌÄê²Á¡§ËÜÂÎ1,380±ß¡ÜÀÇ¡ÊÀÇ¹þ¡§1,518±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
È½·¿¡§A4¥ï¥¤¥ÉÈ½¡¡ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
¥Ü¥àÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://twitter.com/idol_bomb
¥Ü¥à¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡ÖBOMBweb¡×¡§https://bombweb.jp/
¡Ú¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡ãÄÌ¾ïÈÇ¡ä
Amazon¡§https://amzn.to/40CG9Ne
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail/1107550373
HMV&BOOKS online¡§https://www.hmv.co.jp/product/detail/15360709
¡ã¸ÂÄêÈÇ¡ä
TSUTAYA¡§https://shop.tsutaya.co.jp/book/product/4910080021245/