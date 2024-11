NMIXX、初の日本単独公演が決定…2025年1月に東京で開催

JYPエンターテインメント所属、6人組韓国アイドルグループNMIXXによる「NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO」が、2025年1月11日(土)・1月12日(日)の2日間にわたり、LaLa arena TOKYO-BAYで開催されることが決定した。今回発表された「NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO"」は、NMIXX自身初の日本単独公演。詳細は今後、特設ページやmahocastの公式X(旧Twitter)にて案内される予定だ。

今年10月4日〜6日に韓国の奨忠(チャンチュン)体育館にて開催された「NMIXX 2ND FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB」の日本公演であり、公開されたポスターは、タイトルにちなんでピンク色の液体が入った研究道具が並び、メンバー達が白衣を着用し、研究室を連想とさせるアートワークとなっている。メタリックとラブリーが融合したポスターコンセプトが、本公演への期待とファン達の好奇心を高めている。

■公演概要

「NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO」

【会場・日時】

LaLa arena TOKYO-BAY

2025年1月11日 (土) 17:00開演

2025年1月12日 (日) 16:00開演

※その他詳細は順次 mahocast 公式X 、特設ページにて案内



主催・企画: JYP Entertainment / mahocast / STONE.B ...etc



