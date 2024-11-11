¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¤¬¿Ê²½¤òÌÏº÷¡¡¥í¥Ã¥Æ±¦ÏÓ¤ÎÊõÅáºÆ¸½
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡à¼ï»Ô¥Õ¥©¡¼¥¯á¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¿·µå¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®¤ËÀìÇ°¤·¤¿6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦61¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤¬¡¢¿ù»³¤Ï2¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿6·î12Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ä¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ»°¤Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿7·î15Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤òµó¤²¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤¿Êý¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¼ºÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ÊÍèµ¨¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿ù»³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢·è¤áµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«ÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈ©´¶Åª¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¡Ê¤ÎÅêµå¡Ë¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿·µå¤Î½¬ÆÀ¤òÌÏº÷¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Îµ°Æ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î²Æº¢¤«¤é½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢à¼ï»Ô¥Õ¥©¡¼¥¯á¤Ï´°À®´Ö¶á¡£¤â¤Î¤Ë¤¹¤ì¤ÐÅêµåÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¡£¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Ï¡Ë¤Þ¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÎ©¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿¹ëÏÓ¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍê¤â¤·¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë