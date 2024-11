【東京都港区】Foo Tokyoとアンダーズ 東京がコラボ！開業10周年を記念したステイプランを限定発売

ラグジュアリーライフスタイルブランド「Foo Tokyo(フートウキョウ)」が、ラグジュアリー ライフスタイルホテル「アンダーズ 東京 / Andaz Tokyo Toranomon Hills」とコラボレーション。同ホテルの開業10周年を記念した2種類のステイプランが、11月10日(土)より室数限定で提供されている。

コラボレーションの背景



Foo Tokyoは“The luxury of doing nothing(なにもしないという贅沢)”をコンセプトに掲げ、自分の内側に眠る本来の思考や感覚を究極のリラックスにより引き出し、創造力や空想力を高める時間を提供。



また、アンダーズは、「Andaz Is About Personal Essence =アンダーズは一人ひとりが自分らしい本質を自由に表現できる場」として、唯一無二のホテルステイを提供している。

遊び心溢れるカラーリングと上質なシルク素材をかけ合わせた、Foo Tokyoのパジャマやピローケース。そして、自分らしさを色彩豊かなペインティングで表現するアンダーズデザインビジュアルは通ずる点がある。



そんな背景から、アンダーズがFoo Tokyoとフィロソフィーが共感し、この度のコラボレーションが実現。アンダーズ 東京10周年記念プランとして、「Essence of your personality 〜あなた色のステイ〜」を開催することとなった。

アンダーズのロゴ刺繍入りパジャマをプレゼント



期間中、5室限定で販売する「あなた色のステイを満喫〜Stay in Style〜」プランでは、アンダーズのロゴ刺繍入りFoo Tokyo シルクパジャマ(2人分)をプレゼント。高層階から東京の景色を眼下に望む好みのスイートルームで、極上のシルクパジャマに優しく包まれて過ごす至福の時間を堪能することができる。



また、ホテルのメインダイニング「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」にて、日本のトップソムリエ・森覚氏によるワインペアリングとともに味わう、シェフこだわりのディナーコースのほか、ホテル最上階、地上約250mにある「ルーフトップ バー」でのクリエイティブなミクソロジーカクテル、“ビルカール・サルモン ブリュット・ロゼ”アンダーズ 東京10周年記念ボトルをプレゼント。

「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」での朝食ブッフェまたはルームサービスから選べる朝食なども含まれ、ラグジュアリーなひとときを心ゆくまで楽しむことができる。



アンダーズスイートの価格は1泊1室2人/448,800円(税込・サ料/宿泊税別)〜。パジャマはサイズ(S、M、L、LL)とカラー(ウォーターカラーシリーズ2色:イブニンググロウ、ミスティレイク)を選ぶことができる。

ロゴ刺繍入りシルクピローケースをプレゼント



期間中、15室限定で販売する「あなた色のステイを満喫〜Sleep in Style〜」プランは、アンダーズのロゴ刺繍入りFoo Tokyo シルクピローケース(2人分)をプレゼント。



上質なシルクが心地よい眠りへと誘ってくれる。

その他、「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」にて、ウェルカムドリンクとしてグラスで提供する“ビルカール・サルモン ブリュット・ロゼ”アンダーズ 東京10周年記念ボトルとこだわりのディナーを用意。



また「ルーフトップ バー」でのクリエイティブなミクソロジーカクテル(1人1杯/2人分)、



「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」での朝食ブッフェまたはルームサービスから選べる朝食もセットになっている。

価格は、1泊1室2人/138,600円(税込・サ料/宿泊税別)〜。ピローケースのカラー(ウォーターカラーシリーズ2色:イブニンググロウ、ミスティレイク)は選ぶことができる。

プランの詳細

いずれも部屋タイプにより価格が異なり、予約予定室数に達し次第、受付を終了。「Essence of Your Personality 〜あなた色のステイを満喫〜」は、“Stay in Style”と“Sleep in Style”の両プランともに10日前までの予約が必要となっている。

ステイプランの提供期間は、11月10日(日)〜2025年2月15日(土)。宿泊の10日前を過ぎるとキャンセル料100%が発生する。



なお、滞在中は宿泊者専用「アンダーズ ラウンジ(51階)」にて、ソフトドリンク&スナックを利用でき、18:00〜20:00イブニングタイムにはワイン&カナッペ等を提供。



さらに、AO スパ&クラブでのプールとジムを利用でき、客室ミニバーのソフトドリンク、スナックも無料。スイートルームは客室内のアルコール類も無料で楽しむことができる。

Foo Tokyoとアンダーズ 東京がコラボした特別なキャンペーンで、思い出に残るひと時を過ごしてみては。

■アンダーズ 東京

住所:東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー

公式サイト:https://www.hyatt.com/andaz/ja-JP/tyoaz-andaz-tokyo-toranomon-hills

■Essence of Your Personality 〜あなた色のステイを満喫〜

提供期間:〜2025年2月15日(土)

予約・申込方法:電話またはオンラインにて

オンライン:https://www.hyatt.com/andaz/ja-JP/tyoaz-andaz-tokyo-toranomon-hills/offers

1)「今すぐ予約」ボタンをクリック

2)日付・宿泊人数を選択

3)「オファーコードを入力」欄にてスペシャルオファーコードを選択し、希望ステイプランに応じたアルファベット5文字の各種オファーコードを入力

各種オファーコード:「あなた色のステイを満喫 〜Stay in Style〜」“STYLE”/「あなた色のステイを満喫 〜Sleep in Style〜」“SLEEP”

Foo Tokyo公式サイト:https://footokyo.jp

(丸本チャ子)