10-FEETが、ライブ映像作品『OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! Ⅷ』を12月25日にリリース。あわせて、今作のティザー映像が公開された。

(関連:【映像あり】10-FEET、ライブ映像作品『OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! Ⅷ』ティザー)

今作は、5月19日に横浜アリーナで開催されたワンマンライブ『10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 ~急なワンマンごめんな祭~』が映像作品化されたもの。映画『THE FIRST SLAM DUNK』の主題歌に起用された「第ゼロ感」以後の激動が集約され、バンド史上屋内最大規模で行われた同公演の全31曲、約2時間半にわたるライブ本編が完全収録される。

また、特典映像として、韓国 ソウル、中国 上海での『THE FIRST SLAM DUNK』関連イベントの模様やワンマンライブに加え、京都市勧業館 みやこめっせと横浜アリーナでのバックステージの模様など、この2年間の10-FEETを追いかけたドキュメンタリー映像が収録され、合計で約180分に及ぶボリュームとなる。

(文=リアルサウンド編集部)