¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤«¤­É¹¤ò­à¤¢¡¼¤ó­á¤·¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡ÊTBS¡Ë¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤Î¿ÀÌÚ¡ÊÅ´Ê¿)¤¬ÌòÊÁ¤ËÊ±¤·¤Æ½ñ¤­¹þ¤ó¤ÀÆüµ­¡ÖTeppei's Diary¡×¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄ«»Ò¤Î¤«¤­É¹¡¢¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¡¼¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶¦±é¤¹¤ë¿ùºé²Ö (Ä«»Ò)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢»³À¹¤ê¤Î¤«¤­É¹¤ò»ý¤Ã¤¿¿ùºé¤ÎÎÙ¤Ç¸ý¤ò³«¤±¹½¤¨¤ë¿ÀÌÚ¤Î»Ñ¡£2ËçÌÜ¤Ë¤ÏÉ¹¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤­¡¢3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÀÌÚ¤ò¸«¤ÆÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¿ùºé¤Î»Ñ¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤Ï¢¼Ì!¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤Î2¿Í²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤µ¤¤¤´¤Î²¿¡Ä¡ª¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¤¬¡ª¡×¡Öº£¤³¤ì¤ò¸«¤ÆÍÏ¤±¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤­¤Ç¤¹♡Ê¡´ã¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

 