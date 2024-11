【劇場版アニメ「がんばれ!! タブチくん!!」期間限定配信】11月16日21時 配信予定

トムス・エンタテインメントはYouTubeにて、劇場版アニメ「がんばれ!! タブチくん!!」を11月16日21時より期間限定配信する。

本企画は、2024年10月に逝去された俳優の西田敏行さんを偲び、主人公のタブチくん役を西田さんが担当した「がんばれ!! タブチくん!!」を配信するというもの。配信当日はチャットも開催予定となっている。

「がんばれ!! タブチくん!!」は、西武ライオンズに在籍した名スラッガー・田淵幸一さんを主人公にした、いしいひさいち氏の野球4コマを原作としたアニメ作品。

(C)2024 TMS ENTERTAINMENT CO., LTD. ALL rights reserved.