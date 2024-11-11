·úÀßÃæ¤ÎTSMC¹âÍº¹©¾ì¡¢500¥Ý¥ó¥É¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»Ä³¼È¯¸« ·³¤¬Å±µî¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬ÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÆï°´¶è¤Ç·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ë¹âÍº¹©¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç11Æü¡¢½Å¤µ500¥Ý¥ó¥É¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»Ä³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢Î¦·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±Æü¸áÁ°¤ËÅ±µî¤µ¤ì¡¢¹©»ö¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯ºÆ³«¤·¤¿¡£
Æ±»ÔÀ¯ÉÜ·ÐºÑÈ¯Å¸¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»Ä³¼¤Ï·¡ºïºî¶È¤ÎºÇÃæ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£·³´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ä³¼¤Ï¤Ò¤É¤¯¤µ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯ÇúÁõÃÖ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¿®´É¡×¤ÏÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥ÈÈÖ¹æ¤âÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¹©¾ì·úÀßÃÏ¤Ç¤Ï8·î¤Ë¤â1000¥Ý¥ó¥É¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»Ä³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÄ¥ÖáÎ÷¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
Æ±»ÔÀ¯ÉÜ·ÐºÑÈ¯Å¸¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»Ä³¼¤Ï·¡ºïºî¶È¤ÎºÇÃæ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£·³´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ä³¼¤Ï¤Ò¤É¤¯¤µ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯ÇúÁõÃÖ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¿®´É¡×¤ÏÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥ÈÈÖ¹æ¤âÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¹©¾ì·úÀßÃÏ¤Ç¤Ï8·î¤Ë¤â1000¥Ý¥ó¥É¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤Î»Ä³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÄ¥ÖáÎ÷¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë