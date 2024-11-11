Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで「冬支度セール」を開催中。

現在、吸引・水拭き両用のAnker（アンカー）の「Eufy RoboVac G30 Hybrid」や超小型ので90日間自動でゴミを収集するSwitchBot（スイッチボット）の「K10+」など、ハイスペックなロボット掃除機がお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年11月11日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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吸引と水拭き両対応。Ankerのロボット掃除機「Eufy RoboVac G30 Hybrid」がクーポン利用で10,000円オフ！

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 Hybrid（ロボット掃除機）予約タイマー カーペット向け 【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / 2-in-1 吸引・水拭き両用/Wi-Fi対応/強力吸引/自動充電/BoostIQ搭載/境界線テープ対応】 ホワイト 39,990円 （クーポン利用で10,000円オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 (ロボット掃除機)【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / Wi-Fi対応/超薄型/強力吸引/自動充電/BoostIQ搭載】ホワイト 予約タイマー カーペット 29,490円 （クーポン利用で9,500円オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット 69,990円 （クーポン利用で17,000円オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro (ロボット掃除機) 49,990円 （クーポン利用で7,000円オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBotの世界最小級ロボット掃除機がお買い得価格で登場！

【超小型・90日間自動ゴミ収集】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応 46,800円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

【セット販売】 【超小型】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ / 1年分アクセサリーセット 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 90日間自動ゴミ収集 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応 58,548円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

【全自動給排水】 SwitchBot ロボット掃除機 S10 走行中のモップ洗浄 - 水道直結 水交換不要 90日間自動ゴミ収集 水拭き 6500Pa強力吸引 モップ乾燥 AI障害物回避 レーダーナビゲーション 禁止エリア 落下防止 スイッチボット Alexa 音声対応 95,856円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot ロボット掃除機 2700pa強力吸引 水拭き対応 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 S1 21,500円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot ロボット掃除機 自動ゴミ収集 2700pa強力吸引 水拭き対応 - 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 ゴミ収集ベースコンパクトタイプ S1 Plus (W) 53,746円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

床の拭き掃除にも対応したモデル「ルンバ コンボ j5」が40％オフの大特価！

ルンバ コンボ j5 ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 j517860 【充電が全自動】 54,000円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「冬支度セール」は、11月12日（火）23時59分まで開催中！

Source:「冬支度セール」