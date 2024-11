10-FEETが、2024年5月19日に横浜アリーナで開催したワンマンライブ<10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜>の映像作品『OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! 次戮12月25日に発売することを発表した。本作は、バンド史上屋内最大規模で行われたワンマンライブの本編全31曲・約2時間半のライブを完全収録したBlu-ray / DVDとなる。特典映像として、韓国・ソウル、中国・上海での映画『THE FIRST SLAM DUNK』関連イベントの模様やワンマンライブに加え、京都市勧業館 みやこめっせと横浜アリーナのバックステージの模様など、この2年間の10-FEETを追いかけたドキュメンタリー映像を収録するなど、合計で約180分に及ぶボリュームになるという。

また、本作のティザー映像がYouTubeで公開された。

ライブBlu-ray / DVD『OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! 次



2024年12月25日(水)発売購入URL:https://lnk.to/10feet_ofbyforthekids[価格]Blu-ray/UPXH-20145 \6,050(税込)2DVD/UPBH-20332/3 \5,060(税込)[収録内容](Blu-ray / DVD共通)(1)<10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜>ライブ映像01. goes on02. hammer ska03. 火とリズム04. Mr.bullshit05. JUNGLES06. 2%07. PLANLESS08. SHOES09. JUST A FALSE! JUST A HOLE!10. BE NOTHING11. ハローフィクサー12. SLAM13. アオ14. 求め合う日々15. 4REST16. Re方程式17. シエラのように18. BUZZING19. 深海魚20. アンテナラスト21. RIVER22. 第ゼロ感23. 1sec.24. STONE COLD BREAK25. 蜃気楼26. VIBES BY VIBES27. その向こうへ28. ヒトリセカイ29. gg燦然30. CHERRY BLOSSOM31. back to the sunset(2)ドキュメンタリー映像韓国・ソウル、中国・上海での映画『THE FIRST SLAM DUNK』関連イベントの模様やワンマンライブに加え、京都市勧業館 みやこめっせと横浜アリーナでのワンマンライブ<10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜>のバックステージの模様など、2年間の10-FEETを追いかけたドキュメンタリー映像を収録。[CDショップ別購入者先着特典]・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE:クリアファイル(A5サイズ)・Amazon.co.jp:ビジュアルシート・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ・楽天ブックス(オンライン):フォンタブ・UNIVERSAL MUSIC STORE:ステッカーシート・他全国CDショップ/ECサイト共通:ポストカード※特典はなくなり次第、終了※得点の有無等、詳細は購入希望の店舗にて※オリジナル特典対象店舗では、共通特典は対象外