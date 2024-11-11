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2DVD¡¿UPBH-20332/3¡¡\5,060¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

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01. goes on
02. hammer ska
03. ²Ð¤È¥ê¥º¥à
04. Mr.bullshit
05. JUNGLES
06. 2%
07. PLANLESS
08. SHOES
09. JUST A FALSE! JUST A HOLE!
10. BE NOTHING
11. ¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼
12. SLAM
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18. BUZZING
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21. RIVER
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23. 1sec.
24. STONE COLD BREAK
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26. VIBES BY VIBES
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30. CHERRY BLOSSOM
31. back to the sunset

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Ìä¹ç¤»Àè¡§DUKE¾¾»³ 089-947-3535

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³«¾ì18:00 / ³«±é19:00 ·ô¼ï¡§»ØÄêÀÊ \6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§FOB¿·³ã 025-229-5000

10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë²¬»³ÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì¡Ê²¬»³¸©¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00 ·ô¼ï¡§»ØÄêÀÊ \6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§Ì´ÈÖÃÏ²¬»³ 086-231-3531

10·î28Æü¡Ê·î¡Ë¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00 ·ô¼ï¡§»ØÄêÀÊ \6,380¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§¥·¥°¥Ê¥¹ 028-637-9999

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³«¾ì17:00 / ³«±é18:00·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F¡¢3F »ØÄê \5,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§FOB¶âÂô 076-232-2424

11·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËµþÅÔKBS¥Û¡¼¥ë¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00 ·ô¼ï¡§Á´¼«Í³ \5,280 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400

11·î12Æü¡Ê²Ð¡ËKT Zepp Yokohama¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00 ·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F »ØÄê \4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§SOGO TOKYO 03-3405-9999

11·î17Æü¡ÊÆü¡ËÀçÂæGIGS¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
³«¾ì17:00 / ³«±é18:00·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F »ØÄê \4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§G/i/P 0570-01-9999

11·î22Æü¡Ê¶â¡ËZepp Sapporo¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F »ØÄê \4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§SMASH EAST 011-261-5569

11·î27Æü¡Ê¿å¡ËZepp Fukuoka¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F »ØÄê \4,950 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§¥­¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ0570-09-2424

12·î18Æü¡Ê¿å¡ËZepp Haneda¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F »ØÄê \4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§SOGO TOKYO 03-3405-9999

2025Ç¯
1·î6Æü¡Ê·î¡ËZepp Nagoya¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00 ·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F »ØÄê \4,950 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§JAILHOUSE 052-936-6041

1·î15Æü¡Ê¿å¡ËZepp Osaka Bayside¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
³«¾ì18:00 / ³«±é19:00·ô¼ï¡§1F ¼«Í³¡¿2F »ØÄê \4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ìä¹ç¤»Àè¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼06-6357-4400

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